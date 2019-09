Damen trekt hoger beroep tegen vrijgave memo’s in

Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, heeft een hoger beroep bij de Raad van State om de vrijgave van zes interne memo’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag ingetrokken. De zaak zou aanstaande maandag dienen.

NRC vroeg de documenten ruim een jaar geleden op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat gebeurde naar aanleiding van een inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD bij Damen in 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar mogelijke steekpenningen die Damen via tussenpersonen „heeft betaald aan buitenlandse overheidsambtenaren”. Het onderzoek van het OM loopt nog.

Het ministerie wilde in eerste instantie zes memo's niet vrijgegeven die gaan over een schikking die Damen trof met de Wereldbank rondom een verdachte scheepsverkoop in het Afrikaanse Sierra Leone. Nadat NRC in bezwaar was gegaan, besloot minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dat ze alsnog verstrekt konden worden.

Damen ging daarop in beroep bij de rechtbank. Die stelde de scheepsbouwer grotendeels in het ongelijk, waarna de gang naar de Raad van State volgde. Het bedrijf meldt nu dat „de inhoud van de stukken” naar NRC is gestuurd „door een fout bij de Raad van State”. „Daarmee is het hoger beroep dat nog liep zinloos geworden.”

Vertrouwelijke memo’s

Het stuk waar Damen naar verwijst betreft een vertrouwelijk deel van de zitting bij de rechtbank in Rotterdam, waarvan de Raad van State per abuis het verslag naar NRC stuurde. NRC besloot met oog op het maatschappelijk belang hieruit toch te publiceren. In het verslag spreekt de rechter met de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en de advocaat van Damen over de inhoud van de geheime memo’s en de aangetroffen onregelmatigheden.

Lees hier meer over de memo’s die inzet zijn van het hoger beroep: ‘Voorbeeldige’ scheepsbouwer Damen maakt ongestraft fouten

Uit vervolgonderzoek van NRC bleek dat Damen de afgelopen jaren veertien keer aanvragen voor exportpolissen van de Nederlandse overheid foutief of onvolledig invulde. Daardoor stond de Nederlandse staat borg voor miljoenendeals van Damen waarvan de integriteit niet vaststaat.

De Raad van State zegt in een reactie dat het nog geen bericht heeft ontvangen van Damen en dat de zaak vooralsnog gewoon voor maandag op de planning staat.