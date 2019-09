Coalitie kibbelt over grondwetswijziging | Stef Blok mag niet naar Prinsjesdag komen

Stef Blok is op Prinsjesdag als designated survivor in Straatsburg. Moet de grondwet worden aangepast om omstreden islamitisch onderwijs aan te pakken? En de koopkracht-pr van het kabinet is gelekt.

DESIGNATED BLOK: We kennen het vooral van de Netflixserie, maar komende Prinsjesdag heeft Nederland een designated survivor: voor het geval er een ramp gebeurt waarbij het voltallige kabinet om het leven komt, moet er één minister op een andere plek verblijven. Het is niet de bedoeling dat uitlekt wie de designated survivor is en waar die verblijft, maar de NOS heeft het toch achterhaald: de keus is gevallen op Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken. Die is komende dinsdag toch in Straatsburg, om kennis te maken met de nieuwe Nederlandse Europarlementariërs. Dat roept gelijk vragen op: als er echt zo’n verschrikkelijke ramp gebeurt, wil je dan niet liever dat je enige overlevende minister in Nederland is om de boel te coördineren, in plaats van in Frankrijk

MH17: Overigens zou Stef Blok eerder premier Mark Rutte vervangen. Op 17 juli 2014, Blok is dan minister van Wonen, staat hij Radio 1 te woord – hij zou volgens het ministeriële vakantieschema de volgende dag Mark Rutte vervangen, die in Zuid-Duitsland op vakantie is. Blok verwacht er niet te veel van, vertelt hij. “Alleen als er echt iets moet gebeuren, kom je in actie.” Een paar uur later wordt vlucht MH17 uit de lucht geschoten. Van Blok horen we dan niks meer, Rutte keert direct terug van zijn vakantie.

ONDERWIJSINSPECTIE MOET TERUG: Mag de Onderwijsinspectie nu wel of niet ingrijpen bij omstreden islamitische scholen? NRC en Nieuwsuur onthulden afgelopen week dat veel islamitische scholen een eigen onderwijsboek gebruiken. Daarin staat onder andere dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken, dat ze geen kleding van ‘ongelovigen’ mogen dragen en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De inspectie constateerde bij deze scholen dat er geen aanleiding was om in te grijpen omdat de „basiswaarden van de democratische rechtsstaat” niet worden overtreden. Maar minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) stuurt de Onderwijsinspectie terug naar de scholen: hij stelt dat ze wel bevoegdheden hadden om in te grijpen. De inspectie moet nu “stevig onderzoek” doen.

GRONDWET WIJZIGEN: Slob hoopt ongetwijfeld ook dat de Onderwijsinspectie de scholen alsnog aanpakt, om te voorkomen dat VVD en PvdA hun zin krijgen. Die partijen willen namelijk Grondwetsartikel 23 aanpassen, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. De aanpassing moet verzekeren dat scholen uitgaan van gelijkheid voor bijvoorbeeld man en vrouw, homo’s en hetero’s. Dat zou ook gevolgen hebben voor christelijke scholen. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie reageerde dan ook gepikeerd: “Onderwijsvrijheid bescherm je niet door hem af te schaffen”, schrijft hij op Twitter. “Onderwijs bescherm je wel door misbruik door salafisten te bestraffen.” Als de Onderwijsinspectie ook na aandringen van minister Slob de scholen niet kan aanpakken, kan Segers weleens aan het langste eind trekken: in de hele Kamer neemt de roep om de scholen te beteugelen toe.

KAMER VS DRAGHI: President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank bleek niet erg onder de indruk van de brief die de Tweede Kamer hem stuurde. Daarin uitte de Kamer kritiek op het rentebeleid van de ECB – de bijzonder lage rentestand heeft negatieve gevolgen voor spaarders en pensioenen. De ECB wil banken compenseren om te voorkomen dat spaarders de dupe worden, maar pensioenfondsen vallen buiten die regeling. Tot ergernis van de Kamer, die per brief zijn beklag deed. Draghi kaatste gisteren op zijn persconferentie de bal terug: regeringen zelf kunnen zorgen dat de rentes omhoog gaan, door meer te investeren, aldus Draghi. “Ik begrijp dat de Nederlandse overheid een plan heeft om vijftig miljard te investeren”, aldus Draghi, die verwijst naar een investeringsplan van minister Wopke Hoekstra van Financiën. “Dit is een goede tijd om dat in te voeren.” In dezelfde persconferentie kondigde Draghi aan dat de rente nog verder wordt verlaagd. Wat Draghi betreft, is daarmee het boek gesloten.

KOOPKRACHT-pr: De allerpositiefste Prinsjesdagcijfers zijn al gelekt: RTL Nieuws meldt dat het kabinet dinsdag met rooskleurige koopkrachtcijfers komt. De middeninkomens zouden er komend jaar met 2 procent op vooruitgaan. De koopkracht van lagere inkomens stijgt ook, de rekening wordt betaald door het bedrijfsleven. De koopkrachtplaatjes zijn de ideale pr van het kabinet. Elk jaar, zo vertelde NRC-redacteur Marike Stellinga in de podcast Haagse Zaken, komt het CPB met haar voorspellingen van de koopkrachtcijfers. Het kabinet gaat dan “repareren”: er wordt met geld geschoven om te zorgen dat er meer mensen op vooruitgaan, en er een mooi verhaal op Prinsjesdag kan worden gehouden. Of mensen daadwerkelijk meer in hun portemonnee krijgen, is maar de vraag: je persoonlijke situatie, of je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt of juist gaat scheiden, heeft veel meer invloed op je portemonnee.

“Boswachters moeten klappen kunnen uitdelen”

De SGP vindt dat boswachters hun wapenstok moeten terugkrijgen om criminelen die drugsafval dumpen van zich af te slaan