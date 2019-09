Bestuurder monstertruck Haaksbergen moet definitief straf uitzitten

De bestuurder van de monstertruck die in 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen inreed op het publiek, met drie doden tot gevolg, moet definitief zijn celstraf uitzitten. De advocaat van Mario D. heeft de cassatie in de strafzaak bij de Hoge Raad ingetrokken. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hoge Raad na berichtgeving van RTV Oost.

De chauffeur en stuntman werd in mei vorig jaar door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden. Het hof meende dat hij onvoorzichtig en nalatig had gehandeld en zijn voertuig niet onder controle had. Zijn advocaat kondigde daarna aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De straf die hij nu definitief moet uitzitten is even hoog als de straf die de rechtbank in april 2016 oplegde.

Gaspedaal

Op 28 september 2014 reed D. tijdens een evenement in Haaksbergen over een rij autowrakken. Volgens D. bleef daarna het gaspedaal van de monstertruck steken, waardoor hij niet kon remmen en op het publiek in reed. Daarbij kwamen drie mensen om: een 5-jarig kind, een 73-jarige vrouw en een 50-jarige man. Ook raakten 28 mensen gewond. Sommigen van hen ondervinden nog steeds de gevolgen van het ongeluk.

D. meende zelf dat het ongeval niet zijn schuld was, maar zowel de rechtbank als het hof was het daar niet mee eens. D. zou te weinig hebben gelet op de veiligheidsvoorschriften.

Het hof bepaalde verder in mei dat ook de organisator van het evenement stichting Sterevenementen schuldig was aan het ongeluk. De stichting kreeg een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. De organisator zou te weinig rekening hebben gehouden met eventuele risico’s. Door het incident werden de regels door het hele land aangescherpt voor dergelijke evenementen.