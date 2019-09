Actrice Felicity Huffman krijgt twee weken cel voor universiteitsfraude

De Amerikaanse actrice Felicity Huffman heeft vrijdag twee weken celstraf gekregen voor het frauderen met een toelatingsexamen om haar dochter op een universiteit te krijgen. Daarmee is zij de eerste van zo’n dertig rijke ouders die is veroordeeld in een groot oplichtingsschandaal rond Amerikaanse topscholen. De kwestie werd in de VS opgevat als een typisch voorbeeld van de privileges die kinderen van superrijken in de VS genieten.

In een rechtbank in Boston bood de 56-jarige ster van de serie Desperate Housewives haar excuses aan, schrijft persbureau AP. „Ik begrijp nu dat liefde en de waarheid hand en hand moeten gaan, en liefde ten koste van de waarheid is geen echte liefde”, zei Huffman. „Ik verdien wat voor straf u mij ook geeft.” Huffman moet ook 30.000 dollar boete betalen en 250 uur maatschappelijk werk doen. De openbaar aanklager had een maand celstraf geëist.

‘Grootste toelatingsfraude in de geschiedenis’

De actrice betaalde 15.000 dollar (13.300 euro) zodat foute antwoorden op het toelatingsexamen van haar dochter werden verbeterd. Volgens Huffman wist haar dochter niet af van de fraude. Huffman werd in maart met enkele tientallen ouders gearresteerd.

Volgens de Amerikaanse justitie gaat het om „de grootste toelatingsfraude in de geschiedenis”. In ruil voor grote geldbedragen regelde onderwijsadviseur Rick Singer dat kinderen topuniversiteiten zoals Harvard binnenkwamen, ook als ze niet aan de toelatingseisen voldeden. Daarmee zou hij tussen 2011 en 2018 zo’n 25 miljoen dollar hebben verdiend.