Zimbabwanen nemen afscheid van oud-president Mugabe

Het lichaam van de onlangs overleden Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe is woensdag aangekomen in zijn thuisland. Mugabe overleed vorige week in een ziekenhuis in Singapore op 95-jarige leeftijd. In 2017 trad hij af als president, nadat hij 38 jaar onafgebroken aan de macht was geweest. Zijn lichaam ligt opgebaard in een stadion in de hoofdstad Harare, waar de Zimbabwanen afscheid van hem kunnen nemen.