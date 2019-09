WOZ-waarde in 2018 naar recordhoogte gestegen

De WOZ-waarde van woningen is het afgelopen jaar naar recordhoogte gestegen. Op 1 januari was de gemiddelde woningwaarde in Nederland 248.000 euro. Dit is de hoogste waarde ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In vergelijking met een jaar eerder steeg de WOZ-waarde met 7,8 procent, de hoogste stijging in jaren.

In Rotterdam steeg de waarde het hardst, met bijna 16 procent. Vorig jaar was de gemiddelde woningwaarde in de havenstad 166.000 euro, in januari van dit jaar was die opgelopen naar 192.000 euro. Ook in Amsterdam steeg de WOZ-waarde fors, met 11 procent tot 378.000 euro per woning. Sinds 2014 is de WOZ-waarde in de hoofdstad met 64 procent toegenomen. In Bloemendaal hebben woningen gemiddeld de hoogste WOZ-waarde, met 695.000 euro. De waarde ligt in Delfzijl het laagst met 127.000 euro.

Provincie

De verdeling is ook ook op provinciaal niveau terug te zien: in Noord- en Zuid-Holland was de WOZ-waarde het hoogst. In Noord-Holland steeg deze met ruim 10 procent naar 318.000 euro per woning. Dat is de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle provincies. In Zuid-Holland nam de gemiddelde WOZ-waarde met bijna 11 procent toe tot 237.000 euro per woning. De gemiddelde woningwaarde is met 166.000 euro in Groningen het laagst.

Inmiddels lijkt de stijging van huizenprijzen dit jaar wat af te nemen. Zo bleek uit cijfers van makelaarsvereniging NVM deze zomer dat voor het eerst in drie jaar tijd de verkoopprijs van een huis was gedaald. In de vier grote steden vlakte de stijging van huizenprijzen in het afgelopen kwartaal af, meldde het CBS deze zomer.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van het voorgaande jaar.