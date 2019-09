Wetenschappers maken bevruchte embryo’s van noordelijke witte neushoorn

Het is wetenschappers gelukt om twee embryo’s van de bijna uitgestorven noordelijke witte neushoorn te maken. Dat heeft een team van wetenschappers dat samenwerkt om de ondersoort te redden bekendgemaakt via de wetenschappelijke nieuwsdienst EurekAlert. Aanwas voor de soort is echter nog ver weg, want de vervolgstappen zijn ingewikkeld.

Wereldwijd leven nog slechts twee individuen: Fatu en Najin, twee vrouwtjes. Het laatste mannetje, Sudan, overleed in maart vorig jaar in een natuurreservaat in Noord-Kenia. Het is daarmee uitgesloten dat de ondersoort op natuurlijke wijze nog kan worden voortgezet. De twee vrouwtjes in Keniaanse reservaat zijn bovendien te verzwakt en kunnen niet zelf een zwangerschap dragen.

In hun poging de noordelijke witte neushoorn toch te redden proberen onderzoekers, van onder meer het Leibnitz Institute for Zoo and Wildlife Research, daarom kunstmatige voortplanting in te zetten. Zij verzamelden tien eicellen van de twee overgebleven vrouwtjes en voegden die samen met eerder verzameld sperma van twee mannetjes. Uiteindelijk zijn twee van deze eicellen uitgegroeid tot embryo’s. Die moeten nog worden ingebracht bij een draagmoeder, een zuidelijke witte neushoorn. De Keniaanse autoriteiten en natuurbescherming moeten daarvoor toestemming geven.

Ingewikkeld proces

„Decennialang was het verhaal van de noordelijke witte neushoorn er een van een ondergang. Een internationaal consortium van onderzoekers en natuurbeschermers heeft nu een mijlpaal bereikt” in de pogingen om de soort toch te behouden, klinkt het in het persbericht.

Het is nog onzeker dat de geslaagde bevruchting van twee van de eicellen leidt tot de geboorte van nieuwe noordelijke witte neushoorns. Het implanteren van embryo’s is zelfs nog nooit geprobeerd bij neushoorns. Kunstmatige inseminatie, wat dus geen optie is bij de noordelijke witte ondersoort, is wel succesvol geweest bij een andere ondersoort. Dat leidde tot zeven kalfjes bij een andere ondersoort.

Beeld van een van de twee bevruchte embryo’s van de noordelijke witte neushoorn. Foto C. Galli / Avantea