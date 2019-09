Wat wilt u weten over de negatieve rente?

De rente is negatief. En wordt negatiever. We betreden een tijdperk waarin oude economische wetten niet meer gelden. De Nederlandse staat krijgt geld toe op zijn schulden. Banken zuchten onder de negatieve rentes van de centrale bank. Pensioenfondsen kraken in hun voegen.

Moet de spaarder straks ook rente betálen op zijn rekening en kríjg je straks rente op je hypotheek? De economieredactie onderzoekt één van de grote financiële trends van dit moment.

Maakt u zich zorgen over de effecten van negatieve rente, of juist niet? Welke vragen roept het thema bij u op? Stel uw vraag aan NRC en onze redacteuren zullen een selectie van de vragen de komende weken beantwoorden.

Abonnees kunnen hieronder een vraag stellen. Heeft u geen abonnement? Dan kunt u ook vragen mailen naar negatieverente@nrc.nl.