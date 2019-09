Vrouwenrechtenactivist Musa toch niet vervolgd voor tweets

Vrouwenrechtenactivist Shirin Musa wordt toch niet vervolgd voor smaadschrift vanwege uitlatingen die ze vorig jaar deed op Twitter. Na onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten dat de zaak wordt geseponeerd omdat er geen sprake is van strafbare feiten. Dat heeft het OM donderdag bekendgemaakt.

Vorig jaar besloot het OM Musa te vervolgen vanwege uitlatingen die ze had gedaan op Twitter over de van verkrachting beschuldigde Soerin Narain, voorzitter van Stichting Vobis/Hindustani. Hij was destijds genomineerd voor de Joke Smitprijs, een prijs voor mensen die hebben bijgedragen aan de vrouwenemancipatie. Musa vond de nominatie ongepast en maakte onder meer een vergelijking met Harvey Weinstein. Narain stond in 2014 voor de rechter maar werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Narain deed aangifte naar aanleiding van de tweets. Het OM besloot over te gaan tot vervolging omdat Musa de voor- en achternaam van Narain gebruikte en in haar tweets beschuldigingen uitte die „de goede naam van het slachtoffer” aantastte.

Na verhoor heeft het OM besloten de zaak te seponeren omdat Musa de uitlatingen heeft gedaan in het algemeen belang. Musa plaatste de tweets in het licht van haar directeurschap van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom en voelde zich verplicht de berichten te plaatsen naar aanleiding van de nominatie voor de Joke Smitsprijs. Musa zegt in een reactie op Twitter blij te zijn met het besluit van het OM.