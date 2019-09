Voorvechter zelfmoordpreventie Staudt (50) overleden

Viktor Staudt, een 50-jarige Nederlander die zich jarenlang inzette voor zelfmoordpreventie, is in de nacht van zaterdag op zondag overleden door zelfdoding. IFOTES, een internationale organisatie voor hulplijnen, maakte zijn overlijden donderdag bekend. Na een mislukte zelfmoordpoging in 1999, waarbij hij zijn beide benen verloor, zette Staudt zich in om anderen met suïcidale gedachten te helpen.

In 2012 schreef Staudt het boek Het verhaal van mijn zelfmoord. Hij legde hierin uit waarom hij weer wilde leven. Met zijn verhaal hoopte Staudt anderen te kunnen helpen en het taboe rond zelfmoord minder groot te maken, vertelde hij zeven jaar geleden in een interview met NRC. „Ik heb geleerd om over angst en gêne heen te stappen om mezelf beter te maken.”

Lees hier het interview uit 2012 met Staudt: ‘Ik heb mijn boek geschreven, omdat ik het zelf had willen lezen’

Ervaringsdeskundige

Op zijn website schreef Staudt dat lezers van zijn boek hem vertelden geen zelfmoord te plegen, maar hulp te zoeken. Na zijn poging zegde hij zijn baan als medewerker van een luchtvaartmaatschappij op en zette zich in als ervaringsdeskundige. Staudt gaf advies aan lotgenoten, onder meer door lezingen te geven. Ook verscheen hij regelmatig in de media en hield hij persoonlijk contact met mensen die hulp nodig hadden.

„Juist een ontmoeting met een persoon die uit eigen ervaring weet waar het over gaat, kan houvast bieden”, schreef Staudt op zijn website. Hij zag zichzelf niet als hulpverlener of therapeut, maar als iemand die „hoop om een leven te redden” bood.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl