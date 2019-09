Het is zaterdagmiddag en ik schiet nog even snel bij de drogist binnen om wat boodschappen te doen. Bij het schap met vitaminetabletten staat een vrouw van middelbare leeftijd. Uit het gesprek dat zij met haar man voert, vang ik op dat ze op zoek is naar vitamine B12. Die tabletten zijn echter nergens in het schap te bekennen. Gelukkig komt er juist een verkoopster langs, die haar hulp aanbiedt. De tabletten zijn helaas op, maar ze heeft wel een andere oplossing, zegt ze: „U kunt twee tabletjes vitamine B6 nemen!”

Ikjes in maximaal 120 woorden insturen via in maximaal 120 woorden insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 september 2019