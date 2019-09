Uberchauffeur die vrouw (22) doodreed ook in hoger beroep vrijgesproken

De Uberchauffeur die in 2017 een 22-jarige vrouw doodreed in Amsterdam, is in hoger beroep vrijgesproken van gevaarlijk rijgedrag en dood door schuld. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam donderdag bepaald.

Het hof vindt dat de Uberchauffeur niet verwijtbaar heeft gehandeld. Hij reed op 31 maart 2017 op een voorrangsweg in Amsterdam-Oost toen een fietsster vanuit een zijstraat overstak en hij haar aanreed. De vrouw overleed later die dag aan haar verwondingen. De chauffeur reed niet harder dan toegestaan, oordeelde het hof.

Volgens de familie van het slachtoffer had ook taxi-app Uber schuld aan het ongeluk. „Voor hun inkomsten moeten de chauffeurs hun app al rijdend gebruiken”, zei de zus van het slachtoffer tijdens de zitting in eerste aanleg vorig jaar. „Dat is eigenlijk een doorlopend delict.” Volgens het hof zijn er echter geen aanwijzingen dat de man „was afgeleid door zijn telefoon of anderszins te weinig oplettend was, dan wel dat het werken als taxichauffeur bij het ongeval een rol heeft gespeeld”.

Het hof volgt daarmee de rechtbank, die vorig jaar november de destijds 21-jarige man vrijsprak. Het Openbaar Ministerie was tegen dat vonnis in beroep gegaan en eiste een veroordeling voor gevaarlijk rijgedrag, een geldboete van duizend euro en drie maanden rijontzegging. Voor dood door schuld had justitie al vrijspraak geëist.

‘Samenloop van omstandigheden’

De rechter spreekt donderdag in het vonnis van „een heel erg verdrietige samenloop van omstandigheden met een vreselijke afloop”. Volgens het hof was het ongeval „het directe gevolg” van de korte tijd die de man had om te reageren op de overstekende vrouw. Een passagiersbusje zou hem het zicht hebben ontnomen. De man reed kort voor het ongeval over een doorgetrokken streep om een stilstaande passagiersbus in te halen. Die manoeuvre droeg echter niet bij aan het het ontstaan van het ongeval, oordeelde de rechter.

In het vonnis noemt het hof dat ook de chauffeur „zeer” lijdt onder wat er gebeurd is. Tijdens de zitting in eerste aanleg vertelde de man dat zijn leven „een puinhoop” is en dat hij niet durf te slapen sinds het ongeluk, uit angst dat de beelden terugkomen.