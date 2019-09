Twee Nederlandse YouTubers gearresteerd bij Area 51

In de Verenigde Staten zijn dinsdag twee Nederlanders gearresteerd die het zwaarbeveiligde militaire terrein Area 51 in Nevada wilden binnendringen. Volgens Amerikaanse media gaat het om YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21).

De mannen reden in een auto al enkele kilometers over de Nevada National Security Site, grenzend aan Area 51, toen ze werden aangehouden. Volgens de lokale politie spreken Granzier en Sweep goed Engels, maar negeerden ze bewust de borden ‘Do Not Enter’ en ‘No Trespassing’. De sheriff van Nye County bracht de volgende beelden naar buiten:



Bij het onderzoeken van de auto vond de politie meerdere camera’s, een drone en opnames van het terrein. Hierop zijn de twee mannen vastgezet. Ze hebben ieder een eigen YouTube-kanaal, met gezamenlijk meer dan één miljoen volgers.

Het in de woestijn gelegen terrein Area 51 is een testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht. Het gebied is berucht bij science-fictionliefhebber. Er bestaat een hele gemeenschap die gelooft dat het Amerikaanse leger er buitenaardse wezens onderzoekt.