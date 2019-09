Twee doden door overstromingen in Spanje

Hevige overstromingen hebben in het zuidoosten van Spanje aan twee mensen het leven gekost. In delen van het land is donderdag de zwaarste regenval ooit gemeten. Dat meldt persbureau AP.

De slachtoffers zijn een 51-jarige vrouw en haar tien jaar oudere broer. Hun lichamen werden gevonden in een auto die was meegesleurd door overstromingen in Caudete, een plaatsje in het oosten van Spanje. In Albacete, ten zuidwesten van Valencia, konden dertien mensen worden gered uit auto’s en van daken van huizen. In Valencia werden drie mensen met behulp van een helikopter gered van het stijgende water. Bij de reddingswerkzaamheden raakten vier politieagenten gewond.

Een van de eerste plaatsen die werd getroffen door het noodweer is Ontinyent. Donderdagmiddag was er al 40 centimeter regen gevallen, volgens de burgemeester de hevigste regenval ooit. Het water stroomde door de straten en sleurde auto’s mee.

De storm raast donderdag en vrijdag over de regio’s Valencia, Alicante en Murcia. De Spaanse weerdienst verwacht de komende uren regenval tot 90 millimeter per uur. In sommige delen van het land valt naar verwachting 180 centimeter regen in 24 uur. Scholen hebben hun deuren gesloten waardoor zo’n 300.000 scholieren thuis blijven.