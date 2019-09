Jan Slagter kan mooi boos zijn, maar gelijk had hij niet

‘Jan, jij was zeer ontstemd.” Met die aimabele voorzet gaf Eva Jinek woensdag het woord aan haar gast Jan Slagter. De baas van Omroep Max was kwaad op EenVandaag (Avrotros) dat maandag aandacht had besteed aan een kritisch inspectierapport over het Ben Oude Nijhuis, de instelling die door Slagter is opgericht voor betere en menselijker ouderenzorg. „Een belediging voor de mensen die er werken”, vond Slagter het programma.

Slagter kan mooi boos zijn, maar gelijk had hij niet. Dit was wat ik maandag zag: EenVandaag had een uit juni daterend inspectierapport over het Ben Oude Nijhuis gevonden waarin stond dat de instelling een halfjaar kreeg om verscherpt toezicht te voorkomen.

Een reportage legde uit waarom: de cliënten werden er met veel liefde en aandacht verzorgd, maar er waren te weinig artsen en specialisten. Bovendien waren er zorgen over de registratie van de medicijnen – met het gevaar dat cliënten te veel, te weinig of de verkeerde medicijnen krijgen. Ook bleek dat een van de leden van de Raad van Toezicht Erik Scherder is, die ook programma’s voor Omroep Max maakt.

De conclusie was helder: Jan Slagter mag een omroepman zijn in wiens handen van alles in goud verandert – als beginnend tehuisbestuurder heeft hij het moeilijker. Maar van deemoed was geen sprake. Oog in oog met presentator Roos Moggré van EenVandaag slaagde Slagter er niet in zijn verongelijktheid te verbergen. Hij vond de reportage „kort door de bocht”. Je kon beter het hele rapport lezen. (Dat heb ik gedaan, conclusie: keurige reportage.)

Slagter zei dat hij het rapport serieus nam, maar probeerde vooral de verslaggeving in diskrediet te brengen: „Dat roepen jullie niet”, riep hij over een verzachtende omstandigheid. En twee keer: „Als ik Piet Jansen uit Abcoude was geweest, had ik hier niet gestaan.” Hij kwam met anekdotes over tevreden klanten, wat hem meer zei dan „een kil rapport”.

Moggré gaf geen krimp. Welke bestuurder wil nou zo’n rapport op zijn bureau krijgen? Had Slagter het project niet een beetje onderschat? „Het is me wel tegengevallen!” zei Slagter, op een toon alsof dat óók de schuld van EenVandaag was. Het „graag gedaan” perste hij met moeite uit zijn mond.

Het is het gedrag dat je wel vaker ziet bij mannen die niet vaak genoeg worden tegengesproken. Bij de eerste vlagen tegenwind openen ze het vuur op de boodschapper. Uit wat hij later bij Jinek zei, bleek dat Slagter al een eind was met het verbeteren van het Ben Oude Nijhuis – het probleem lijkt vooral te schuilen in het publiekelijk bespreken van zijn tekortkomingen.

Jan Slagter over de medicatie overzichten in het Ben Oude Nijhuis Het medicatie overzicht van het Ben Oude Nijhuis voldeed niet aan de gestelde eisen, concludeert de inspectie. "Dat vind ik echt een heel belangrijk punt", zegt Jan Slagter.👇 Geplaatst door Jinek op Woensdag 11 september 2019

.

Overigens zat Slagter woensdag voor iets heel anders bij Jinek: hij zou met VVD-Kamerlid Thierry Aartsen debatteren over de toekomst van de publieke omroep. Debat was een understatement voor wat volgde – of een overstatement, daar ben ik nog niet uit. De mannen hadden allebei een plunjezak vol cijfers, drogredeneringen en jijbakken meegenomen en keerden die enthousiast om boven de talkshowtafel.

Er was geen touw aan vast te knopen. Eva Jinek probeerde nonverbaal (rollende ogen, achterover leunen) nog wat contact met de kijker te maken en zei tenslotte: „Ik ga huilen.”

Een visie op de toekomst van de publieke omroep was niet ter sprake gekomen, wat op zich wel weer een passend eerbetoon aan de brief van minister Slob was.

Intussen bedacht ik dat het een groot goed is dat een van de machtigste mannen van de publieke omroep door EenVandaag van diezelfde publieke omroep net zo hard wordt aangepakt als Piet Jansen uit Abcoude. Maar dat kon Jan Slagter natuurlijk niet zeggen.