Russische politie valt kantoren van stichting en partij Navalny binnen

De Russische politie heeft donderdag op grote schaal invallen gedaan in het kader van het witwasonderzoek naar een stichting van oppositiepoliticus Alexei Navalny. Het hoofd van Navalny’s campagnebureau, Leonid Volkov, bevestigt op Facebook huis- en kantoorzoekingen in 39 steden. Het zou in totaal om 150 invallen gaan.

Het gaat om regionale kantoren van Navalny’s politieke partij en de huizen van mensen gelieerd aan de partij. Het is vooralsnog niet bekend of er iets uit de kantoren is meegenomen, wel is de inboedel doorzocht. Justitie verdenkt Navalny’s Stichting Corruptiebestrijding (FBK) ervan 75 miljoen roebel (meer dan 1 miljoen euro) te hebben witgewassen. Op 3 augustus begon hiernaar een onderzoek.

De eerste invallen waren in september. Toen viel de politie al het hoofdkantoor van FBK in Moskou binnen en vijf regionale kantoren van Navalny. Daarbij zijn uit het hoofdkantoor computers en opnameapparatuur meegenomen. FBK openbaarde al meerdere corruptiezaken rondom Russische politici en overheidsmedewerkers.

Op Twitter zijn beelden gedeeld van één van de invallen in Jekaterinenburg, waar gemaskerde mannen rondliepen:

В екатеринбургском штабе ФБК сейчас вот так. Наш корреспондент рассказывает, что следователь СКР при поддержке СОБР пришел в офис с ключом (!).Силовики самостоятельно открыли офис и начали оперативные мероприятия. По словам активистов ФБК, в офисе нет никого из сотрудников штаба pic.twitter.com/MgvPjTp1zi — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) September 12, 2019

Oppositie en arrestaties

Afgelopen zomer organiseerde de Russische oppositie veel demonstraties voor vrije deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, die afgelopen week plaatsvonden. De oppositiepolitica Ljoebov Sobol, tevens producer van Navalny’s YouTube-kanaal, werd uitgesloten van deelname aan de Moskouse verkiezingen. Bij de protesten, die tienduizenden mensen naar de straat trokken, werden honderden arrestaties verricht.

Ook Navalny werd deze zomer weer gearresteerd. Hem werd het organiseren van de illegale betogingen ten laste gelegd. Navalny wordt vaker opgepakt en vervolgd, in dit geval leverde het hem dertig dagen cel op. Hij kwam eind augustus weer vrij.

Alexei Navalny is opgeleid als advocaat en is sinds omstreeks 2009 een van de meest zichtbare critici van het Kremlin.