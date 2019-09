Rotterdam trekt 15,5 miljoen euro uit voor Songfestival

De gemeente Rotterdam trekt bijna 15,5 miljoen euro uit voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Dat staat in het zogeheten bidbook, dat tijdens een vergadering van de gemeenteraad openbaar werd gemaakt, meldt ANP. Hoeveel geld het festival in totaal gaat kosten is nog niet duidelijk.

In het bidbook is onleesbaar gemaakt waar het geld aan zal worden uitgegeven. De gemeente staat garant voor het bedrag, maar weet nog niet precies waar het geld vandaan gaat komen. In de gemeenteraad is onder andere het voorstel besproken om de toeristenbelasting te verhogen.

„De raad gaat nog kijken uit welke potjes het precies gaat komen”, zegt woordvoerder Chris Nieuwstraten, „komt goed”. In november wordt de gemeentebegroting gepresenteerd.

Het kost waarschijnlijk zo’n 20 tot 30 miljoen om het festival te organiseren. De EBU, de vereniging van Europese publieke omroepen, draagt 6 miljoen euro bij aan de organisatie. Ook de NPO gaat geld inleggen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De regering heeft laten weten er weinig voor te voelen het evenement te financieren.

Maastricht

Het Eurovisie Songfestival 2020 vindt plaats op 12, 14 en 16 mei. Eind vorige maand werd bekend dat Rotterdam de gaststad wordt. De laatst overgebleven andere kandidaat was Maastricht. De stadsbijdrage van Rotterdam is lager dan de 18,3 miljoen euro die Maastricht in zijn bod had opgenomen.

Maastricht liet donderdag weten dat de stad in augustus heeft geweigerd een samenwerkingsovereenkomst met de NPO te ondertekenen. Een Maastrichtse wethouder, John Aarts (Financiën, VVD) noemde het tijdens een besloten vergadering een „wurgcontract”, aldus persbureau ANP. De financiële risico’s zouden in de overeenkomst geheel op de evenementenlocatie MECC Maastricht worden afgewenteld. Ook zou de NPO hebben voorgesteld het zalencomplex te grondig te verbouwen.

Volgens de NPO was er geen sprake van een wurgcontract maar is de organisatie van het festival een „grote verantwoordelijkheid”. „Het past daarom dat er tussen de organiserende omroep en de gaststad gedegen afspraken worden gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst.”