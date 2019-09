Rijkswaterstaat wil nieuwe verbinding met Ameland, mogelijk tunnel

Om Ameland in de toekomst bereikbaar te houden, overweegt Rijkswaterstaat drie opties, waaronder een tunnel tussen Friesland en het Waddeneiland. Die plannen heeft de waterwegbeheerder dinsdagavond gepresenteerd op een informatieavond in het Friese Dokkum. In 2030 moet een nieuwe verbinding tot stand zijn gebracht.

De huidige situatie is volgens Rijkswaterstaat onhoudbaar omdat als gevolg van aanslibbing de gebruikte vaargeul tussen het Friese Holwerd en Nes op Ameland steeds ondieper wordt. Constant baggeren om de geul ook bij eb diep genoeg te houden is te kostbaar en levert vertragingen op, aldus Rijkswaterstaat.

Om die reden wordt er mogelijk een tunnel aangelegd tussen het eiland en Friesland. Daardoor zouden dan, net als door de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk, treinen gaan rijden die vrachtwagens, auto’s en passagiers vervoeren. Een andere optie is dat het een reguliere tunnel wordt, waardoor bezoekers zelf kunnen rijden.

Andere scenario’s

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat twee andere scenario’s bedacht: een nieuwe vaarroute over dieper water óf gescheiden vervoer. Dit laatste plan houdt in dat passagiers vervoerd worden met boten die over ondiep water kunnen zoals hovercrafts of catamarans. Auto’s en vrachtwagens zouden dan met vloed, als het water dieper is, op de huidige veerboten mee kunnen varen.

De opties moeten nog nader worden onderzocht, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Volgens hem zijn alledrie de scenario’s „heel ingrijpend; niet alleen financieel, maar ook voor het milieu en de infrastructuur”.

Het vervoersprobleem speelt volgens Rijkswaterstaat in de toekomst mogelijk ook voor de de andere Waddeneilanden. Jaarlijks verplaatsen zich ongeveer 600.000 passagiers en 80.000 auto’s en vrachtwagens tussen Ameland en Friesland.