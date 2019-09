Prinses Hassa bint Salman veroordeeld voor mishandeling Franse loodgieter

De Saoedische prinses Hassa bint Salman is donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden voor betrokkenheid bij de mishandeling en gijzeling van een loodgieter in Parijs. Ook moet ze van de Franse rechter een boete van 10.000 euro betalen. De lijfwacht van Bint Salman, Raina Said, zou de loodgieter op haar verzoek hebben mishandeld omdat zij dacht dat hij stiekem foto’s van haar maakte.

Het incident vond plaats tijdens een bezoek van de prinses aan Parijs in september 2016. Ze overnachtte in een verblijf van het Saoedische koningshuis in de Franse hoofdstad, toen een loodgieter langskwam om een wastafel te repareren. Toen hij met zijn telefoon foto’s maakte van een vertrek, naar eigen zeggen zodat hij het meubilair achteraf op de juiste plek kon terugplaatsen, dacht Bint Salman dat hij expres foto’s van haar maakte.

Hierop reageerde de prinses furieus en vroeg zij haar lijfwacht Said de man te straffen. Said maakte de telefoon van de loodgieter kapot en bond zijn handen vast. Ook zou hij de man hebben geschopt, geslagen en gedwongen hebben de voeten van de prinses te kussen. De prinses zou hebben gezegd dat de Fransman „een hond was die het niet verdient om te leven”. Het incident zou zo’n drie uur hebben geduurd.

Ook lijfwacht veroordeeld

Ook de lijfwacht is veroordeeld voor de mishandeling. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van acht maanden opgelegd en moet een boete van 5.000 euro betalen. De bodyguard was aanwezig tijdens de rechtszaak, prinses Bint Salman is sinds 2016 niet meer in Frankrijk geweest en dus bij verstek veroordeeld.

De advocaat van de lijfwacht heeft bekendgemaakt in hoger beroep te gaan, omdat er „geen logica zit in deze uitspraak”. De loodgieters advocaat zegt tevreden te zijn met de uitspraak. „Dit laat zien dat iedereen gelijk is in de ogen van de wet.” Hassa bint Salman is de zus van machtigste man van Saoedi-Arabië: Mohammed bin Salman.