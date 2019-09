Paraguayaanse FIFA-baas voor het leven geschorst vanwege omkoping

De voormalige baas van de Paraguayaanse voetbalbond en oud-FIFA-official Juan Ángel Napout mag de rest van zijn leven niets meer doen in de voetballerij. Ook moet de 61-jarige één miljoen Zwitserse frank (ruim 900.000 euro) betalen aan de FIFA. Napout heeft volgens de voetbalorganisatie tussen 2012 en 2015 steekpenningen aangenomen voor de toewijzing van uitzend- en marketingrechten van grote voetbaltoernooien.

Napout besloot als voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL over de toekenning van de uitzend- en marketingrechten van toernooien in Latijns-Amerika en WK-kwalificatiewedstrijden. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de FIFA.

In 2015 werd hij op verzoek van de Verenigde Staten in Zwitserland gearresteerd op verdenking van fraude. Vorig jaar kreeg Napout door de Amerikaanse rechter een celstraf van negen jaar opgelegd vanwege corruptie. Ook moest de voormalige bestuurder meer dan 4,3 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) aan boetes betalen. Niet alleen nam hij steekpenningen aan, ook zou hij anderen hebben aangemoedigd om zich om te laten kopen.

Lees ook: Een legpuzzel van corruptie bij WK-bids

De zaak van Napout staat niet op zichzelf. In 2015 kwam de FIFA in opspraak toen bleek dat de top van de voetbalorganisatie betrokken was bij een grootschalig corruptieschandaal. Hierna beloofde de FIFA beterschap door middel van hervormingen en betere controles. In de jaren die volgden zijn verschillende hooggeplaatste medewerkers van de FIFA afgetreden vanwege fraude of corruptie.