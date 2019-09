Onwetendheid levert nu meer op dan kennis

Ergens in december 2016 meldt Wilbur Ross zich bij het Amerikaanse ministerie van Handel. De 79-jarige investeerder is door president-elect Donald Trump aangewezen als bewindsman en komt kennismaken. Eindelijk. Zoals op zoveel ministeries hadden ook de ambtenaren op Handel al gemerkt dat de nieuwe regering niet stond te springen zich in haar nieuwe taak te verdiepen. De transitie van Obama naar Trump, met de overdracht van kennis die daar traditioneel bij hoort, is veelvuldig beschreven als vrijwel non-existent.

Ross werd deze week in verlegenheid gebracht door berichten over zijn betrokkenheid bij een conflict tussen Trump en een lokale weerdienst die onder zijn ministerie valt. De president had op 1 september getwitterd dat orkaan Dorian behalve Florida ook andere staten, waaronder Alabama, zwaar zou kunnen raken. Hierna ontstond een rel met het Witte Huis: regeringsfunctionarissen, onder wie Ross, zetten meteorologen onder grote druk om hun wetenschappelijke integriteit te vergeten en de bewering van Trump te staven.

Ministerie van Wetenschap

Het incident past in een breder patroon van dédain voor officiële wetenschapsbeoefening onder Trump. Zo duurt het tot maart 2017, twee maanden nadat de regering-Trump is aangetreden, tot Ross zich inhoudelijk laat informeren over zijn baan. Daartoe wordt een voormalige hoge klimaatadviseur van president Bush ingevlogen. „U moet dit eigenlijk niet zien als het ministerie van Handel”, legt die uit.

Vervolgens vertelt de adviseur over alle gegevens die het ministerie verzamelt. Er worden patenten van uitvindingen bijgehouden. Er is het Nationaal Instituut van Standaarden en Technologie dat de definities van ‘een seconde’ of ‘een inch’ vaststelt. En er is de Nationale Oceaan- en Atmosfeerdienst (NOAA), die 5 van de 9 miljard dollar op de begroting opsoupeert, vooral om weerdata te verzamelen en te analyseren. „Dit is eigenlijk meer het ministerie van Wetenschap en Techniek”, stelt de oud-adviseur. „Hmm”, zegt Ross. „Ik denk niet dat ik me dáár op ga richten.”

De ontmoeting wordt beschreven in The Fifth Risk van journalist Michael Lewis, bekend van boeken als Moneyball en The Big Short, allebei verfilmd. De oud-adviseur gaf Ross tot slot een lijstje met kandidaten om NOAA te leiden. Zes maanden later maakte Ross bekend dat hij een man voordroeg die niet op dat lijstje stond: ondernemer Barry Myers, eigenaar van AccuWeather, een van de grotere commerciële weerbureau’s in de VS.

Myers deed er in het verleden alles aan om te zorgen dat kennis van NOAA niet het Amerikaanse publiek kon bereiken, omdat die „oneerlijke concurrentie” zijn verdienmodel in gevaar zou brengen. Myers’ benoeming is nog altijd niet bekrachtigd door de Senaat. NOAA heeft sinds het aantreden van Trump, nu ruim 2,5 jaar geleden, een interim-directeur.

In Lewis’ boek staan verschillende voorbeelden van ambtelijke diensten die cruciaal werk voor de maatschappij verrichten en die onder de regering-Trump zijn veronachtzaamd, waarvan het budget is gekort of de staf is ingekrompen. Lewis concludeert: „Er zit voordeel in onwetendheid en nadeel in kennis. Kennis maakt de wereld rommeliger. Dat is lastig voor iemand die de wereld wil beperken tot zijn kijk op de wereld.”

Klimaatverandering als list

Hij wijst op de kortetermijnstrategie die Trump over de hele linie lijkt te volgen. „Als je winst wilt behalen op de korte termijn zonder je te bekommeren om de lange termijn, dan kun je maar beter niet weten wat de consequenties zijn. Als je jezelf onkwetsbaar wilt maken voor moeilijke problemen, dan kun je die problemen maar beter niet proberen te doorzien.”

Naar buiten toe zaait Trump voortdurend verwarring over klimaatverandering. Zo hield hij lang vol dat dit een list was van China om de Amerikaanse economie te treffen. Maar in oktober zei hij in een interview met persbureau AP dat hij wel degelijk geloofde in klimaatverandering: „Het gaat op en neer, op en neer”. Maar, voegde hij eraan toe, hij is niet bereid de economie op te offeren voor iets wat niemand werkelijk weet.

Op de vraag of we niet een gevaarlijk punt naderen, waar de gevolgen van klimaatverandering onomkeerbaar worden, antwoordde Trump: „Nee, nee. Sommige wetenschappers zeggen dat, anderen zeggen iets heel anders. Ik bedoel, je hebt wetenschappers aan beide kanten. Mijn oom was jarenlang een geweldige professor bij het MIT. Dr. John Trump. Ik heb nooit met hem hierover gesproken, maar ik heb een natuurlijk instinct voor wetenschap.”

Trump versus klimaatwetenschap De Columbia Law School houdt bij hoe onder Trump wordt geprobeerd de wetenschap het zwijgen op te leggen. 14 december 2016 Ministerie van Energie Nog voor president Trump officieel aantrad in januari 2017 vroegen medewerkers van zijn transitieteam bij het ministerie voor Energie een lijst op met namen van iedereen die VN-bijeenkomsten over klimaat had bijgewoond of had meegewerkt aan een onder Obama ontwikkeld programma over ‘de maatschappelijke kosten’ van klimaatverandering. Ook werd gevraagd om een lijst met auteurs van de wetenschappelijke publicaties. Volgens een woordvoerder van Trump was het een vergissing. 29 december 2016 Milieuagentschap Op de website van het milieuagentschap EPA, dat vergelijkbaar is met een ministerie van Milieu, werd het woord klimaatverandering geschrapt. Volgens de website Insideclimatenews gebeurde dit al voordat de regering officieel aantrad, en was er sprake van een soort zelfcensuur. Het ging om de CRWU, de Climate Ready Water Utilities (watervoorziening die klaar is voor klimaatverandering). Die werd omgedoopt in Creating Resilient Water Utilities (weerbare watervoorzieningen maken). 25 januari 2017 Ministerie van Buitenlandse Zaken Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn een groot aantal pagina’s over klimaatverandering verwijderd. Het ministerie is verantwoordelijk voor de Amerikaanse bijdrage aan de internationale klimaatonderhandelingen, voor de financiering van het Green Climate Fund van de VN en de rapporten van het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC. Ook bij het EPA werden een groot aantal klimaatonderwerpen verwijderd. Milieuorganisaties hebben die zoveel mogelijk gekopieerd. 3 februari 2017 Milieuagentschap Ambtenaren bij het EPA krijgen opdracht om voorlopig geen persberichten te publiceren, geen berichten te plaatsen op sociale media en geen blogs te schrijven en geen updates te maken van de website. Ook wordt hen gevraagd alleen met de pers te praten als daarvoor vooraf door de leiding van het agentschap toestemming is gegeven. In augustus 2018 publiceerde de Union of Concerned Scientists een onderzoek over hoe de regering probeert de wetenschap aan banden te leggen. 16 februari 2017 Ministerie van Landbouw Functionarissen van de NRCS, de Natural Resources Conservation Service, en van het ministerie van Landbouw krijgen de opdracht om de term ‘klimaatverandering’ voortaan te vervangen door ‘extreem weer’ en ‘aanpassing aan klimaatverandering’ door ‘weerbaarheid tegen extreem weer’. Ook het gebruik van ‘het reduceren van broeikasgassen’ is niet langer toegestaan. Er worden allerlei vage omschrijvingen bedacht die moeten voorkomen dat er een verband wordt gelegd met het klimaat. 23 mei 2017 NASA In de begroting voor het fiscale jaar 2018 wordt drastisch gesneden in de uitgaven van het ruimtevaartinstituut NASA. De satellieten van NASA verzamelen belangrijke data voor het internationale klimaatonderzoek. Het is niet de enige poging tot bezuiniging waarmee NASA werd geconfronteerd. Het Congres heeft veel van de bezuinigingen teruggedraaid. Ook die voor de Orbiting Carbon Observatory-3, waarvoor NASA in september 2018 alsnog 57 miljoen dollar vrijmaakte. 20 oktober 2017 Milieuagentschap Het Evironmental Data & Governance Initiative publiceert een onderzoek naar de veranderingen op de website van het EPA, waar het woord klimaat op de meeste plaatsen vervangen door energie. Van de 380 klimaatpagina’s zijn er nog maar 175 overgebleven. Ook veel van de bronnen die verwezen naar wetenschappelijke onderzoeken zijn verwijderd. Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben de regering, zonder succes, gevraagd de oude informatie opnieuw beschikbaar te maken. 23 november 2018 Climate Assessment Eens in de vier jaar publiceert de Amerikaanse overheid een zeer uitgebreid onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen voor de VS. Volgens de regering-Trump is het vierde rapport, dat onder haar verantwoordelijkheid is verschenen, onnauwkeurig. Een woordvoerder van het Witte Huis stelt dat het rapport veel te veel is gebaseerd op extreme scenario’s en te weinig rekening houdt met technologische ontwikkelingen. De reactie van Trump zelf was: ,,Ik geloof er niets van”. 26 mei 2019 Geological Survey De door het Witte Huis benoemde directeur van het USGS, de United States Geological Survey, eist dat wetenschappers alleen nog de gevolgen van klimaatverandering tot 2040 mogen onderzoeken. Gewoonlijk kijken klimaatmodellen naar de periode tot het einde van de eeuw, omdat de meeste gevolgen pas in de tweede helft van de eeuw zichtbaar zullen worden. Volgens de USGS zijn de gevolgen van de opwarming voor de tweede helft van de eeuw te onzeker. 6 september 2019 NOAA Het NOAA, het belangrijkste Amerikaanse weer- en oceaaninstituut, kapittelt zijn eigen weerdienst in Alabama, die een foute opmerking van president Trump over het gevaar van orkaan Dorian voor de zuidelijke staat rechtzette. Met allerlei kaarten probeerde het NOAA alsnog te bewijzen dat Trump gelijk had. Volgens The New York Times was het de regering die de NOAA-leiding daartoe dwong, met als dreigement dat er anders ontslagen zouden kunnen volgen. Bron: Silencing Science Tracker