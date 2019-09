Steamboat Willie en andere series van week 37

Steamboat Willie

Disney+, de videostreamingdienst van Disney die een concurrent moet worden voor Netflix, is beschikbaar in Nederland. Een abonnement geeft toegang tot de producties van Pixar, Marvel en de klassieke teken- en speelfilms. Waaronder Steamboat Willie: de allereerste tekenfilm met geluid uit de filmhistorie.

Disney+.

Unbelievable

Net als bij de ontluisterende Netflix-serie When They See Us behandelt de nieuwe serie Unbelievable de werking van het Amerikaanse justitiesysteem. De miniserie is gebaseerd op een verhaal van twee journalisten die daarvoor de prestigieuze Pulitzerprijs wonnen. Hoofdpersoon Marie Adler doet aangifte omdat ze seksueel misbruikt zou zijn. Haar verklaring wordt volop in twijfel getrokken.

Netflix, acht afleveringen.

Who is America?

Opnieuw kruipt acteur Sacha Baron Cohen, bekend van Ali G en Borat, in de huid van verschillende types om de spot te drijven met Amerikanen. Cohen zorgt er met zijn doortrapte acteerwerk voor dat aan de National Rifle Association gelieerde wapenlobbyisten en politici meespelen in een kinderreclame voor wapenbezit. Videoland.