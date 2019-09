NVWA schiet tekort in toezicht op slachthuizen

Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op slachthuizen in het noorden van Nederland schiet tekort. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport in opdracht van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie).

Volgens de onderzoekers treden keuringsartsen van toezichthouder NVWA verschillend op, waardoor geen sprake van uniforme handhaving. Artsen grijpen niet altijd in als het misgaat en meldingen over misstanden worden niet altijd opgevolgd. Het is aannemelijk dat een aantal slachthuizen wacht met het slachten van zieke dieren tot minder strenge artsen langskomen.

Uit het rapport blijkt verder dat een aantal dierenartsen zich onveilig voelt als zij hun werkzaamheden uitvoeren, een van de artsen is recent mishandeld. Daarnaast is er sprake van te hechte relaties tussen artsen van de NVWA en exploitanten van slachthuizen. Beloften om dit te doorbreken zijn niet uitgevoerd.

Lees ook: Hoe zieke biggen en vieze kippen op je bord belanden

‘Indringend beeld’

Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het rapport „een indringend beeld” geeft en dat extra maatregelen moeten worden genomen. De bevindingen laten volgens haar zien dat er problemen zijn met „het toezicht op alle schakels van de productieketen van dieren”.

De minister gaat bekijken of de problemen het gevolg zijn van een tekort aan dierenartsen. Ze stelt verder dat de oplossing niet alleen bij de NVWA moet worden gezocht, maar ook bij slachthuizen „die vanuit economisch gewin wrakke dieren” transporteren.

Het onderzoek werd ingesteld na onthullingen eerder dit jaar over misstanden in kleine en middelgrote slachthuizen in het noorden van Nederland. Keuringsartsen van de NVWA lieten toe dat ernstig zieke en kreupele runderen naar slachthuizen werden vervoerd. In 2011 en 2014 werden ook al onderzoeken ingesteld, maar nu blijkt dat de adviezen van toen niet allemaal zijn uitgevoerd.