Minister Blok is tijdens Prinsjesdag ‘designated survivor’

Als het kabinet volgende week tijdens Prinsjesdag getroffen wordt door een grote aanslag, kan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) het gezag overnemen. Blok is dinsdag niet in Nederland maar op werkbezoek in Frankrijk, waarmee het kabinet een zogenoemde ‘designated survivor’ heeft.

Het kabinet kondigde onlangs aan dat het met Prinsjesdag voor het eerst zo’n ‘overlever’ zal aanwijzen. Nederlanders kennen de functie vooral uit de Netflix-serie Designated Survivor (met Kiefer Sutherland). De serie speelt zich af in de Verenigde Staten, waar al langer met een designated survivor wordt gewerkt. De regering wijst tijdens de State of the Union en presidentiële inauguraties telkens een minister aan die op een geheime, zwaarbeveiligde locatie wordt ondergebracht.

Of Blok ook echt dé designated survivor is, en of hij de enige is, wil zijn woordvoerder niet bevestigen. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst doet „uit veiligheidsoverwegingen geen nadere mededelingen”. Maar hij is dinsdag inderdaad wel in Straatsburg, en daarmee hoe dan ook een ‘survivor’.

Volgende week is de eerste plenaire bijeenkomst van het Europees Parlement sinds het zomerreces in Straatsburg. Blok wil daar kennis maken met de nieuwe Nederlandse Europarlementariërs. Volgens zijn woordvoerder is het van „allergrootste belang” om dat zo snel mogelijk te doen, aangezien Nederland de komende maanden zware onderhandelingen wachten over de Europese begroting.