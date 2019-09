Niet voor elk budget

Het is een traditie: medio september komen alle nieuwe producten van techreus Apple in één jubelende presentatie voorbij. Dit jaar gaat het om een nieuwe serie iPhones (de 11), de jongste generatie iPads en een slim horloge. Net als voorgaande jaren wil Apple verschillende doelgroepen bedienen, al is de goedkoopste iPhone 11 vanaf 800 euro zeker geen budgetoptie. Het duurste model is de de iPhone 11 Pro Max met 512 GB opslag, die kost maar liefst 1659 euro. De laatste serie heeft een verbeterde camerafunctie en een snellere smartphonechip.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 12 september 2019