Hudson’s Bay worstelt met dure Nederlandse panden

Vertrekt warenhuis Hudson’s Bay eind dit jaar uit Nederland? Alles wijst erop, maar toch wil het Canadese moederbedrijf Hudson’s Bay Company (HBC) het voornemen maar niet bevestigen. Ook donderdag, bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal, weigerde het warenhuis het bericht dat nu al enkele weken boven de markt hangt tot waarheid te verklaren. Alle strategische opties „worden momenteel bekeken”, is het enige wat hoofd investor relations Jennifer Bewley hierover kwijt wilde.

Het lijkt vooral uitstelgedrag. Het FD meldde eind augustus op basis van uitgelekte documenten dat HBC het ontslag voor ruim 1.400 Nederlandse medewerkers voorbereidt. De vakbonden bevestigden dit bericht, in tegenstelling tot Hudson’s Bay zelf, toen meteen al.

Eerder al liet HBC weten dat het zich helemaal op Noord-Amerika wil concentreren. De Europese activiteiten van het bedrijf komen dit najaar volledig in handen van het Oostenrijkse Signa. Het vastgoedbedrijf verwierf daarmee het volledige eigendom over de Duitse Galeria Kaufhof-warenhuizen en de Belgische Inno-winkels, na in 2018 al een meerderheidsbelang te hebben genomen. De vijftien verlieslatende Hudson’s Bay-warenhuizen in Nederland mocht HBC houden.

Dure verplichting

Het lijkt dus niet zozeer de vraag of, maar vooral wanneer de Canadezen bekend maken dat de winkels gesloten worden. „Mogelijk worden er wel al enkele winkels gesloten voordat de verkoop van Europese activiteiten is afgerond”, zei Bewley donderdag.

De belangrijkste vraag waarover Hudson’s Bay zich momenteel buigt, is wat er met de dure winkelpanden, zoals die op het Amsterdamse Rokin, moet gebeuren. Het bedrijf sloot bij de komst in 2017 contracten af tot wel twintig jaar. Een dure verplichting: het bedrijf betaalt 75 miljoen Canadese dollar (51,5 miljoen euro) per jaar aan huur, liet Bewley donderdag weten. „En we zitten pas in jaar twee.”

Alternatieve invulling voor de panden - veelal grote gebouwen waarin voorheen V&D gevestigd was - lijkt lastig. Wie waagt zich in de huidige tijd immers nog aan dit soort grote winkeloppervlakken?

Dat de bevestiging van het vertrek uit Nederland uitblijft, lijkt vooral te liggen aan de gesprekken met de verhuurders. De vraag is echter of die erg genegen zijn om mee te denken over een oplossing. Veel panden zijn, met de langlopende huurcontracten in het achterhoofd, voor miljoenen verbouwd voor Hudson’s Bay.

Oplossing uit eigen kring

In Europa leed Hudson’s Bay in het tweede kwartaal van 2019 een verlies van 69 miljoen Canadese dollar ( 47, 3 miljoen euro). Welk deel daarvan uit Nederland komt, wilde het bedrijf niet zeggen. Over heel 2018 leden de Hudson’s Bay-winkels in Nederland een verlies van 80 miljoen euro.

En dat alles terwijl moederbedrijf HBC het op haar thuismarkt ook allesbehalve gemakkelijk heeft. Het nettoverlies bedroeg in het tweede kwartaal 984 miljoen Canadese dollar, tegenover 280 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. „Een duidelijk signaal dat we meer moeten doen”, stelt topvrouw Helena Foulkes.

De oplossing voor HBC zou wel eens uit eigen kring kunnen komen. Bestuursvoorzitter Richard Baker heeft samen met een groep aandeelhouders een bod van 1,74 miljard Canadese dollar gedaan op HBC. Ze willen het bedrijf van de beurs halen. HBC heeft het bod nog in beraad.