Grote bedrijven VS dringen aan op maatregelen wapengeweld

Bestuursvoorzitters van 145 grote bedrijven in de Verenigde Staten roepen de Senaat op maatregelen te nemen tegen wapengeweld. Dat schrijven zij donderdag in een brief, die is gedeeld met The New York Times. De brief is onder meer ondertekend door voorzitters van Twitter, Uber en Levi Strauss.

In de brief schrijven de topmannen dat ze de verantwoordelijkheid en verplichting hebben „om op te staan voor de veiligheid van onze werknemers, klanten en alle Amerikanen”. Het is volgens hen „simpelweg onacceptabel” als geen maatregelen worden genomen. „Er zijn stappen die het Congres kan, en moet, nemen om wapengeweld te verminderen.”

Lees ook: Kwart miljoen doden per jaar door kogels

De bestuursvoorzitters dringen erop aan dat het wetsvoorstel wordt aangenomen dat verplicht de achtergrond te controleren van iedereen die een wapen wil aanschaffen. Daarnaast willen ze dat meer federale rechtbanken opdracht kunnen geven om wapens af te nemen van inwoners die een veiligheidsrisico vormen. In zeventien staten bestaat al een dergelijke wet.

Verschillende schietpartijen in onder meer Texas en Ohio, waarbij tientallen doden vielen, leidden deze zomer opnieuw tot discussie over wapenwetgeving in de Verenigde Staten. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot strengere wetgeving.