Google schikt voor 1 miljard met Frankrijk

Google heeft voor bijna één miljard euro geschikt met de Franse autoriteiten. Een rechtbank in Parijs ging donderdag akkoord met een boete van 500 miljoen euro voor het ontduiken van belasting. Dat meldt persbureau AP. Het bedrijf betaalt bovendien nog 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlang onderzoek naar de belasting die Google in Frankrijk betaalt.

Google zou in Frankrijk tussen 2011 en 2015 onterecht geen belasting hebben betaald over een deel van de omzet. De techgigant betaalt vooral belasting in Ierland waar het bedrijf een hoofdkantoor heeft en profiteert van het lage belastingtarief. In een reactie zegt Google niets verkeerd te hebben gedaan.

In februari trof ook Apple een schikking met de Franse Belastingdienst. Het bedrijf betaalde 500 miljoen euro omdat ze te weinig belasting hadden afgedragen in Frankrijk. Eerder trof Amazon al een schikking met de Fransen omdat het bedrijf tussen 2006 tot 2010 te weinig belasting betaalde.

Frankrijk probeert grote techbedrijven meer belasting te laten betalen. In juli stemde het parlement definitief in met de invoering van een zogenoemde digitax, waardoor grote techbedrijven voortaan 3 procent omzetbelasting moeten betalen in Frankrijk. De wet leidde tot woede van de Verenigde Staten. President Donald Trump dreigde een onderzoek in te stellen naar de mate waarin de Franse wet Amerikaanse techbedrijven benadeelt. Ook de Europese Commissie wil ervoor zorgen dat techbedrijven meer belasting gaan afdragen, maar het lukte de Europese lidstaten tot dusver niet om het hierover eens te worden.