Giel van StukTV: 'John de Mol moet toch ook een keer met pensioen?'

Giel de Winter (29) komt iets te laat het Amsterdamse restaurant The Butcher aan ’t IJ binnen. Hij kwam vanuit zijn woonplaats Uden in Brabant en is onderweg twee keer eventjes gestopt. Doet hij altijd bij een lange autorit. „Dan haal ik een theetje, check ik wat appjes.” Zeldzame momenten van rust. „Dan ben ik liever wat later.” Afgezien van zijn crèmekleurige boots kleedt hij zich volledig in zwart. Een zilveren kettinkje hangt laag over de tekst op zijn borst: ‘The world is yours’.

De Winter oogt relaxt en dat was wel eens anders. Zo’n drie jaar geleden bijvoorbeeld, toen StukTV de één miljoen abonnees aantikte. Hij maakte zich veel te druk en kreeg paniekaanvallen, soms wel drie per week. Kon helemaal verstijven. Vooral de duizeligheid „nekte” hem. „Ik dacht de hele tijd dat ik omviel.” Hij nam een mental coach, drinkt nu minder, staat elke ochtend om zeven uur op en sport vijf dagen in de week. Hardlopen, fitness. Hij kickbokst met een personal trainer.

Giel de Winter (Nijmegen, 1990) brak zijn opleiding aan de hotelschool af en maakt sinds zijn 21ste StukTV, een door hemzelf bedacht YouTube-kanaal. Afgelopen november nam Talpa van John de Mol StukTV over en werd De Winter creatief directeur van Talpa Social. Hij draait ook als dj op feesten, heeft een eigen rubriek op Radio 538 en een kledinglijn. De Winter heeft een relatie en woont in zijn geboorteplaats Uden.

Al 361 woensdagen achtereen verschijnt stipt om 17.00 uur een YouTube-filmpje waarin De Winter met Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt een ‘prank’ uitvoert: een kwajongensstreek bedacht door kijkers. Zoals: in sumopak in de spits door een trein rennen. Inmiddels maakt het StukTV-trio ook volledige webseries met volwaardige tv-crews. De video’s zijn in totaal bijna een miljard keer bekeken.

Tien maanden geleden kreeg Giel de Winter nóg een baan. Hij werd creatief directeur bij Talpa Social, de socialemediatak van John de Mols Talpa. En hij verkocht StukTV aan De Mol. De helft van zijn tijd is De Winter nog ‘Giel van StukTV’, de andere helft werkt hij als manager van Talpa Social. Wie is deze golden boy van Talpa? Tijdens een lunch praat De Winter over wat hem drijft, over zijn ambities en het medialandschap van de toekomst.

Afgelopen weken maakten NPO, RTL en Talpa bekend waarmee ze hopen te scoren in het nieuwe tv-seizoen. Met ‘televisie’ of ‘seizoenen’ heeft De Winter niet zoveel: „Social is niet afhankelijk van seizoenen.”

Maar toch, wat vind je van de plannen van Talpa?

„Ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik kijk amper televisie.”

SBS 6, de belangrijkste tv-zender van Talpa, heeft een nieuwe vooravond met Man Bijt hond en Lingo, twee klassiekers van de publieke omroep. Hoe kijk je daarnaar?

„Ik vond het wel een gewaagde zet om deze programma’s naar SBS6 te halen. Het is een doelgroep die bij de NPO zat. Ik ben wel echt fan van Jan Versteegh [de presentator van Lingo, red.], maar het is gewoon niet mijn programma, jongens. Ik zou het niet afkijken, het past niet bij mij.”

De Winter hééft wel een televisie, voor Netflix. Video’s kijkt hij op zijn mobiel. Die gebruikt hij vijf uur per dag, weet z’n schermtijd-app.

Zijn generatiegenoten hebben ook niet meer zoveel met lineaire tv: vorig jaar keken 13- tot 34-jarigen dagelijks ongeveer een uur naar programma’s die op dat moment werden uitgezonden; 65-plussers 3,5 uur per dag, volgens het tijdsbestedingsonderzoek Media:Tijd 2018.

John de Mols Talpa kocht StukTV vorig jaar weg bij RTL. „John zei: ga maar maken wat je wil.”

Al jaren daalt het aandeel lineair kijken en wordt uitgesteld kijken – bijvoorbeeld via NPO Start, Kijk of RTL XL – juist populairder, net als video’s kijken op online platforms als YouTube. Het aantal minuten dat 13- tot 34-jarigen tussen 2013 en 2018 daaraan besteedden, verdubbelde naar veertien minuten per dag.

Die ontwikkeling zag De Mol natuurlijk ook. De Talpa-baas versnelde de afgelopen jaren de groei van zijn imperium met de aankoop van onder meer SBS, radiozenders, bekende presentatoren, persbureau ANP en maandblad LINDA. Maar het kon een stevig jongerenmerk nog wel gebruiken.

De Mol stuurde De Winter zelf een mailtje: kom je eens praten? „Ik dacht: fucking interessant. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en vind het interessant dat ze bij Talpa ook de beweging naar online maken.”

De Winter zat op dat moment nog bij RTL; StukTV was weliswaar zelfstandig, maar onderdeel van RTL MCN, het onlinenetwerk van RTL. Daar ging alles te langzaam. „Bij Talpa worden sneller keuzes gemaakt.” De toen 28-jarige kreeg een vrijbrief, vertelt hij. „John zei: ‘Giel, maak gewoon wat jij belangrijk en interessant vindt, waar jij voor staat. En geef me dat.’”

Natuurlijk, het was ook de zak geld van De Mol die lonkte. Hoeveel De Winter voor StukTV kreeg, wil hij niet zeggen. Het was in ieder geval meer dan drie ton, vertelde hij eerder aan de Volkskrant. „Ik had toen al zes jaar lang keihard en vol passie voor StukTV gewerkt”, zegt hij nu. „Als je je kind dan weggeeft, moet er goed betaald worden.”

Op reportage bij StukTV, een van de populairste YouTube-kanalen van Nederland, over drie jongens die de boel ontregelen. Waarom zou je tv maken als je YouTube hebt?

Na de overname kocht hij een Porsche Panamera (catalogusprijs: 240.000 euro) als vrijetijdsauto en een Audi Q8 (150.000 euro) voor de zakelijke ritten. In Uden laat hij met zijn vriendin een groot huis bouwen. Zijn familie neemt hij graag mee op vakantie naar Ibiza.

„Ik wilde verder, dit was de stap”, zegt De Winter. Als creatief directeur wil hij de Talpa-mensen „opvoeden op social-gebied”. Naast StukTV vallen ook zo’n honderd influencers, zoals modevloggers, onder zijn verantwoordelijkheid.

Hoe bevalt het?

„Tot nu toe gaat het heel goed. Ik zit echt goed in m’n vel. Natuurlijk was het spannend om StukTV te verkopen.”

Na de deal kwamen de tranen, lazen we.

„Ik was bang voor verandering, ik dacht: komt het nu maar uit zoals we hebben afgesproken.”

Wanneer wist je dat het een goede keus was geweest?

„Toen het hele kantoor werd verbouwd, er ruimte werd gemaakt voor mijn hele team.”

De Winter liet banken neerzetten, er kwamen een dartbord, groot tv-scherm en PlayStation. Goed voor de creativiteit, volgens hem. „Toen dacht ik: we gaan hier echts iets moois van maken.”

Heeft de inlijving door Talpa invloed gehad op StukTV?

„Nee.”

Het is bekend dat John de Mol zich wél met tv-programma’s bemoeit.

„Weet je wat ik mooi vind? Dat laat-ie bij ons. Daar heeft-ie vertrouwen in. Omdat het een totaal andere branche is. Wij hebben dat specialisme. Wij zijn daarmee geboren. Hij heeft een kijk op televisie, daar ligt zijn specialisme.”

In De Winters eerste tien maanden verdubbelde Talpa Social van twintig naar veertig medewerkers. Een deel werkt aan gesponsorde zaterdagseries, zoals Roadtrippers, een reisprogramma. De eerste aflevering werd op YouTube binnen één week ruim een miljoen keer bekeken. Een tweede zaterdaghit is De Kluis, waarin bekende Nederlanders in de oude koepelgevangenis in Arnhem een kluis moeten kraken. Aflevering 1 is 1,8 miljoen keer bekeken.

YouTube-kanaal StukTV startte in 2012 met een verslag van het uit de hand gelopen Project X-feest in Haren. Stefan Jurriens, Thomas van der Vlugt en Giel de Winter zijn de gezichten en voeren volgens het motto ‘Wij gaan stuk voor jou!’ opdrachten van kijkers uit. Ook maakt StukTV online series. Een filmpje uit 2016 waarin drie ‘losgeslagen’ studentes StukTV uitdagen voor een wedstrijdje van A naar B met ‘challenges’, is met 7,1 miljoen weergaven het best bekeken.

Het is maar goed ook dat deze series zo scoren, want in zijn klassieke woensdagopdrachten heeft De Winter steeds minder zin. „Ik ga er met een steeds minder gevoel naartoe.”

Hoezo?

„Nou, als ik weer door de supermarkt in onderbroek moet lopen... Toen ik 24 was, deed ik dat gewoon. Nu ik 29 ben, denk ik: wat ben ik aan het doen.”

Je doet een kunstje.

„Dat is jouw interpretatie. Ik denk daar niet over na. Ik denk: fak, fak, helemaal geen zin in. Maar let’s go. Verstand op nul en dan zit ik vol adrenaline en denk ik: ja, leuk man.”

De opdrachtenfilmpjes zijn het fundament van StukTV en dus winnen de kijkcijfers het op zo’n moment van wat werkelijk bij hem past. Bij De Winter kan makkelijk de knop om. Gewoon dóén, gáán. Hij is niet zo’n denker. „Ik ben altijd onrustig.”

Tijdens het gesprek springt hij van het een naar het ander, trommelt met zijn vingers op de tafel. Diepgaande introspectie of analyse lijken niet aan hem besteed. Het maakt hem moeilijk grijpbaar, of misschien is dit het gewoon.

Hoe lang ga je nog met die woensdagopdrachten door?

„Over twee jaar zie ik het mezelf niet meer doen, daar moet ik eerlijk in zijn. We slaan al een andere weg in met miniseries op de woensdag.”

Zo pasten de StukTV-mannen een midweek op kinderen in Vader voor een week. Denkt De Winter, nu hij bijna 30 is, aan meer inhoud in zijn video’s? „Ja, wij bedenken de kleren, locatie.” Een inhoudelijke laag, bedoelen we. „Nog niet”, zegt De Winter. „Ik ben 29, hè.” Wel denkt hij vaker over het leven na: „Wat wil ik bereiken? Waar wil ik naartoe?”

Wat kies je: programmamaker of management?

„In mijn lijf zit ondernemerschap en creativiteit. Daarom zit ik nu bij Talpa, omdat ik mezelf daar echt kan ontwikkelen. Het klinkt heel fokking bijdehand, maar John de Mol moet toch ook een keer met pensioen?”

Je gaat zijn functie overnemen?

„Waarom zou ik dat nooit tegen mezelf mogen zeggen?”

John zei: ‘Giel, maak gewoon wat jij belangrijk en interessant vindt, waar jij voor staat. En geef me dat.

Maar je hebt niets met tv.

„Dan moet ik gewoon ouder worden, toch? Dan ga ik vanzelf tv-kijken.”

En waar sta je over één of twee jaar?

„Dan is Stuk het grootste Nederlandse YouTube-kanaal.” StukTV staat met 2,24 miljoen abonnees nu nog nét achter Enzo Knol (2,25 miljoen). De Winter richt zich liever op het lanceren van méér StukTV-series en méér ‘merken’. „We moeten in elke doelgroep groeien.” Binnen enkele maanden start een nieuw jongerenlifestylemerk, waarvan rapper Lil’ Kleine ambassadeur wordt, vertelt De Winter. Het krijgt ook een YouTube-kanaal. Verder wil De Winter met een nieuw ingericht talentprogramma betere begeleiding gaan bieden aan de honderd vloggers en andere influencers van Talpa, bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe series.

In 2016 zei je tegen NRC: ‘Ik heb een hekel aan vloggers. Daar kan ik niks mee.’

„Dat zou ik nu niet meer zeggen. Ik kijk er zelf niet naar, maar Enzo Knol is niet voor niets zo groot. Vooral jonge kijkers vinden dat interessant. Maar als je doelgroep ouder wordt, dan haken ze af. Ik vind het interessanter om te kijken hoe je ze bij je kanaal kan houden. Maar als jij er groot mee bent geworden, en je hebt je eigen fanbase, wie ben ik dan om daar iets van te zeggen?”

Hard werken heeft De Winter van zijn vader. Roland de Winter had een mediabedrijf met huis-aan-huiskranten, bedrijfsbladen en uiteindelijk ook Kliknieuws.nl. „Werken, niet zeuren, dat heb ik er ingepeperd gekregen.” Hij merkte dat zijn vader soms zijn bedrijf boven z’n gezin zette, maar ziet nu bij zichzelf dezelfde ondernemersmentaliteit. Vader Roland ging, mede door de crisis, in 2015 failliet.

Moeder belt. „Bel je zo terug, ja?” De Winter: „Anders blijft ze bellen.”

Wat is de invloed van je moeder?

„Zij weet wanneer ik gas terug moet nemen. Dan zegt ze: ‘Giel, wanneer neem je nou eens rust?’ Dat doen moeders.”

Hij laat na wat aandringen zijn agenda zien. Die zit ramvol. Hij werkt ook als deejay, samen met Jurriens en Van der Vlugt. Een paar weken geleden begon hij met zijn kledinglijn Equi.

Hoe belangrijk vind je succes?

„Ik vind succes belangrijk. Ik wil presteren, succesvol zijn. Beloond worden in het werk wat ik doe.”

Waar meet jij succes aan af?

„Kijkcijfers, views. Dat is het leven waar ik voor heb gekozen. Als Jachtseizoen [een spelserie waarin bekende Nederlanders uit handen moeten blijven van het StukTV-trio, red.] niet meer scoort, krijg ik zeker buikpijn. Dan is mijn geluk weg.”

Maakt je dat niet heel kwetsbaar?

„Ja, ik ben ook zeker kwetsbaar.”

Maar, De Winter kan tegenslag beter aan dan eerder, zegt hij. „In het begin kwam er veel op me af: ineens bekendheid, ineens geld...” Hij was vroeger een „schrale Harry met 5.000 euro in de min” die zijn hotelschool niet afmaakte. Met elke view en reactie werd de druk groter. „Je bent continu als een robot aan het gaan.” Hij moest zelfverzekerd blijven, sterker worden. „Ik dacht: fok, wie ben ik?” Het was de voornaamste bron van zijn paniekaanvallen, zegt De Winter. Hij ging in therapie.

Zijn mental coach hielp hem met meer structuur in zijn leven en een gezonde levensstijl. „Daardoor kan ik weer gas geven.” Onderdeel van die levensstijl is ook: in Uden blijven wonen. „Als ik naar Amsterdam ga, pak ik een feestje hier, feestje daar, dan ga ik popiejopie doen. Dan word ik afgeleid van m’n werk.”

Vorige week was zijn lichaam dan toch even helemaal op. „Donderdag was ik wezen zuipen en deed het weekend erna te veel shows.” Hij zette het op Instagram: ‘M’n lijf is kapot.’ „Dat kan ik gewoon zeggen.”

Maar dat heeft hij dus wel moeten leren, dat hij onzeker mág zijn. „Als het nu even niet lukt, denk ik: fok it, morgen beter.”