De Nederlandse Rosa Bas is op de fiets de snelste vrouw van de wereld. Haar Velox 9 lijkt net een kogel. Daarin schampte ze met 122,12 km per uur het asfalt van Arizona op niets dan spierkracht. Gezien deze prestatie en het belang van het in stand houden van Hollandse tradities, lijkt het onafwendbaar dat Circuit Zandvoort een fietsbaan wordt. Wel de lusten, niet de lasten.

Met Formule 1-auto’s rondracen kan echt niet meer, niet als er minimale kracht in je hersenpan draait. Dat lijkt helaas niet te gebeuren bij mensen die het voortbestaan van racen op benzinebasis verdedigen. In dat pro-kamp zitten zelfs dwaallichten die beweren dat Formule 1 eigenlijk goed is voor het klimaat. Ontwikkelingen onder racemotoren zouden leiden tot zuinigheid in de reguliere benzine-auto’s. Het is of je harddrugsgebruikers hoort beweren dat hun gebruik van nut is voor de medische wetenschap.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Het doet er niet toe hoe Circuit Zandvoort zich groenpraat. Het gaat erom dat je kinderen die je naar die racebaan leidt, laat zien dat het prima is om het binnenste van de planeet op te branden en de atmosfeer in te pissen omdat een handvol rijken een verzetje wil en de kudde van oudsher graag toekijkt.

Max Verstappen kreeg zijn eerste kart nog voor hij zes was omdat hij volgens zijn moeder maar bleef zeuren. Dat is speelgoed van honderden euro’s voor een kleuter. Om te racen moet je geld hebben. Ik denk niet dat Max heeft moeten werken voor het zijne. Als je Max Verstappen + werk googlet, krijg je als eerste hit ‘werkstuk’ en als tweede mag je bij hem solliciteren. Rosa Bas daarentegen, is fysiotherapeute.

Formule 1 rijden is het klimaatprobleem ontkennen met daden. Wanneer racefans hun kinderen aan het circuit blootstellen, laten ze hen zien dat je helemaal niet zuinig op de planeet hoeft te zijn, of dat het hun ouders een zorg zal wezen als de aarde die ze nalaten straks niet leefbaar is.

Dan Rosa. Die laat zien dat je op slechts 1 mensenkracht met meer dan honderd kilometer per uur op de fiets over de weg kan suizen. Met een fabrieksligfiets is voor mindere goden de 40 kilometer per uur haalbaar. Dan kun je in een uur naar je werk fietsen in plaats van in de file te zitten. Als de Rosa’s het winnen van de Maxjes, zullen er nauwelijks files zijn, want zo’n Velox neemt veel minder ruimte in dan een auto.

Ik kan niet wachten op de aanblik van Formule 1-fans die zich met hun broodtrommel in zo’n kogelfiets proppen, gedwongen, omdat dat roekeloze vervuilen tot maatregelen zal leiden. Auto’s voor privévervoer zullen onbetaalbaar worden. Behapbaar voor rijken, maar niet voor de kudde.

De World Human Powered Speed Challenge duurt nog tot zaterdag. Het Nederlandse team mag nog een paar pogingen doen in Arizona. Daarna wordt het geheid Zandvoort want de Rosa’s zullen uiteindelijk winnen van de Maxjes. Hij zit tenslotte alleen maar te sturen met zijn gemanicuurde handjes terwijl Rosa daarbij, in haar kogel het kruit is.

Carolina Trujillo is schrijfster.