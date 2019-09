David Hockney wil blijven roken, dus verhuist hij uit de VS naar Frankrijk

De Britse kunstenaar David Hockney (82) is uit Los Angeles naar het Franse Normandië verhuisd. De reden: het strenge Amerikaanse anti-rookbeleid. Dat heeft ‘de duurste levende kunstenaar ter wereld’ verklaard tegen The Wall Street Journal. „Ik wil alleen maar werken en schilderen”, zei Hockney tegen de Amerikaanse krant. „De Fransen weten hoe je moet leven. Ze weten wat plezier is.”

De kettingrokende Brit woonde sinds 1964 in Los Angeles. Deze stad, die ooit gold als een van de meest losbandige steden ter wereld, veranderde de afgelopen decennia in een stad waar in openbare gelegenheden nergens meer gerookt mag worden, ook niet buiten restaurants en cafés.

Hockney: „Ik heb meer dan zestig jaar gerookt en denk dat ik nog redelijk gezond ben. Ik ben nu 82. Hoeveel tijd heb ik nog? Ik zal dood gaan aan een aan roken gerelateerde ziekte of aan een niet aan roken gerelateerde ziekte.”

Op vakantie in Normandië kocht Hockney in juni een zeventiende-eeuws landhuis met een grote tuin vol fruitbomen. Het was een impulsaankoop, zegt hij. Inmiddels voelt hij zich al helemaal thuis in Frankrijk: „Ik kan hier twee keer zoveel werk doen, nee, drie keer zoveel.”

In een plaatselijk café luncht Hockney met een viergangenmenu, zijn enige maaltijd van de dag. Tijdens het eten mag hij gewoon roken, vertelt de kunstenaar.