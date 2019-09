Bij Area 51 opgepakte YouTubers op borgtocht vrij

De twee Nederlandse YouTubers die in de Verenigde Staten zijn gearresteerd omdat ze het zwaarbeveiligde militaire terrein Area 51 in Nevada wilden binnendringen, zijn donderdag vrijgelaten op borgtocht. De twee moesten een borgsom van 500 dollar (450 euro) betalen. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten naar buiten gebracht.

In de voorwaarden voor de borgtocht is niet opgenomen dat de twee mannen in de Verenigde Staten moeten blijven. Op 16 september komt de zaak voor.

De YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) werden dinsdag aangehouden toen ze in een auto met camera-apparatuur over de grens van de Nevada National Security Site waren gereden, een terrein dat nabij Area 51 ligt. Volgens de politie negeerden ze bewust de borden met ‘Do Not Enter’. Op het betreden van verboden terrein staat maximaal zes maanden cel, maar die straf wordt zelden opgelegd.

Area 51 is een testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht en niet toegankelijk voor buitenstaanders. De locatie is berucht bij aanhangers van complottheorieën die denken dat het Amerikaanse leger er buitenaardse wezens vasthoudt en onderzoekt.