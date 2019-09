Amsterdam Museum doet term ‘Gouden Eeuw’ in de ban

Het Amsterdam Museum gaat de term ‘Gouden Eeuw’ per direct niet meer gebruiken. Het museum meldt donderdag dat de term in de komende periode van alle uitingen verdwijnt. De term zou de lading van de zeventiende eeuw niet dekken.

Het museum is van mening dat „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw” - zoals armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel - worden genegeerd door de deze periode aan te duiden als de Gouden Eeuw. Door afstand te doen van de term moeten deze „andere perspectieven” mogelijk worden gemaakt. De zeventiende eeuw wordt in de Nederlandse geschiedenis omschreven als de Gouden Eeuw, omdat het in deze periode op economisch en militair gebied een wereldmacht was.

Met de aanpassing van de term wil het Amsterdam Museum dat de geschiedenis niet „slechts vanuit het perspectief van de machthebbers wordt bezien” en iedereen zijn eigen verhaal over de geschiedenis kan vormen. De benaming Gouden Eeuw zou de ruimte hiervoor beperken.

De term verdwijnt de komende periode in alle uitingen waar het museum zijn collectie uit deze periode toont. Zo wordt de titel van de tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ aangepast naar ‘Groepsportretten van de zeventiende eeuw’. De aanpassing is een stap in een proces om het Amsterdam Museum „meerstemmig en inclusief” te maken.