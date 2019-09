Amerikaanse zanger en illustrator Daniel Johnston (58) overleden

Zanger, liedjesschrijver en illustrator Daniel Johnston is woensdag op 58-jarige leeftijd in zijn huis in de Amerikaanse staat Texas overleden. Johnston stond bekend om zijn eerlijke, kinderlijke liedjes met veel gevoel voor melodie. Volgens zijn broer en manager, Dick Johnston, is Daniel waarschijnlijk ‘s nachts overleden, schrijft The New York Times. De oorzaak van Johnstons overlijden is niet bekend.

Johnston, geboren in Californië, begon zijn carrière toen hij naar muziekstad Austin (Texas) verhuisde en daar door hemzelf opgenomen audiocassettes weggaf aan vrienden en klanten van de McDonald’s waar hij werkte. Hij werd al snel ontdekt door medemuzikanten en de muziekpers, aldus The New York Times. Ook de ietwat vreemde illustraties waarmee hij de tapes versierde, droegen bij aan zijn bekendheid.

Johnston, die aan schizofrenie en een bipolaire stoornis leed, zong in zijn liedjes veelal over zijn demonen. NRC schreef in 2005 dat zijn „hartverscheurende liedjes zo briljant-eenvoudig en eerlijk zijn, dat het beangstigend is”. Als hij niet over de liefde zingt, „vertelt hij hoe de duivel hem altijd op de hielen zit”.

Beroemde fans

Johnston werd in de jaren negentig bekend bij een breder publiek doordat Nirvana-zanger Kurt Cobain in de maanden voor zijn dood vrijwel onafgebroken rondliep in een shirt met de cover van het album Hi, How Are You: The Unfinished Album uit 1983, dat Johnston zelf had uitgebracht. Die cover bestond uit een illustratie van een door Johnston getekende alienkikker met uitpuilende ogen op steeltjes. Naast Cobain was ook Tom Waits een groot fan van Johnston.

Ook de documentaire die over Johnston werd gemaakt, The Devil and Daniel Johnston van Jeff Feuerzeig, droeg bij aan zijn beroemdheid en status als cultheld. De film won in 2005 op filmfestival Sundance de prijs voor beste regie. Johnston was niet alleen een zanger, liedjesschrijver en tekenaar, maar sprak ook audio-dagboeken in.