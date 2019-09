Actrice Imanuelle Grives op borgtocht vrij

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives, die ervan wordt verdacht drugs te hebben verhandeld op een Belgisch festival, komt op borgtocht vrij. De Antwerpse rechtbank heeft donderdag aan NRC bevestigd dat Grives in ruil voor vijfduizend euro borgsom haar rechtszaak in vrijheid mag afwachten.

De 34-jarige Grives zit sinds eind juli vast in België. Zij werd toen opgepakt op festival Tomorrowland ten zuiden van Antwerpen omdat zij meer dan honderd xtc-pillen, twintig gram cocaïne en bijna tien gram ketamine bij zich had. Op het Airbnb-adres van Grives werden nog meer drugs aangetroffen. Grives verklaarde later de drugs te verkopen om zich voor te bereiden op haar rol in de nieuwe misdaadfilm Suriname.

Vrij tot vonnis

Op 19 september komt de zaak van de Rotterdamse actrice voor het eerst voor de rechter. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar bepaalt de rechter de zittingsdata. Grives hoeft daar niet bij aanwezig te zijn en blijft in principe op vrije voeten tot een eventuele veroordeling.

Grives brak door met haar hoofdrol in de film Alleen Maar Nette Mensen uit 2012, naar een boek van Robert Vuijsje. Verder speelde ze onder meer in Tuintje In Mijn Hart (2017) en de series Vechtershart (2015-2017) en Celblok H (2014-2017). Ook deed zij in 2017 mee aan spelprogramma Wie is de Mol?.