Achttien jaar cel geëist tegen Zaandammer die ex-vriendin doodschoot

In hoger beroep is donderdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien jaar geëist tegen Ferry de G., die in 2015 zijn ex-vriendin doodschoot. De rechtbank legde de 38-jarige Zaandammer in 2016 een celstraf van twaalf jaar op voor doodslag, waartegen het Openbaar Ministerie in beroep ging.

De 35-jarige ex-vriendin van De G. kwam vier jaar geleden vlak voor haar woning in Hoofddorp, waar haar dochtertje stond te wachten, om het leven. De man vuurde meerdere kogels af en raakte haar drie keer, waaronder in haar achterhoofd.

Het OM, dat zestien jaar cel voor moord eiste, ging in beroep omdat „de ernst van het feit” om een hogere straf zou vragen. De rechtbank achtte moord niet bewezen en veroordeelde hem voor doodslag. Volgens De G. handelde hij uit noodweer, wat werd verworpen door de rechter.

Dat er nu achttien jaar is geëist, komt door de houding van De G. tijdens de rechtszaak. Hij zou hebben geprobeerd zijn slachtoffer „in een negatief daglicht” te plaatsen. In eerste instantie was het OM voornemens om in hoger beroep negentien jaar gevangenisstraf te eisen. De eis werd bijgesteld door de vertraging die de zaak opliep. Het Gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.