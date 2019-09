Aangepaste Stint voorlopig niet de weg op na afkeuring RDW

Ook de nieuwe versie van de Stint mag de weg niet op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag bekendgemaakt dat de Dienst Wegverkeer (RDW) het aangepaste voorstel voor de elektrische bolderkar heeft afgekeurd. Hoewel de kar „op essentiële punten” is verbeterd, zijn er nog steeds gebreken vastgesteld.

Zo heeft ook de nieuwe Stint tien zitplaatsen, terwijl er maximaal acht zijn toegestaan voor dit type voertuig. Ook is de maximale snelheid 20 kilometer per uur, waar de RDW een maximale snelheid 17 kilometer per uur adviseert vanwege kantelgevaar. Verder schrijft de RDW dat de fabrikant niet heeft onderbouwd waarom de Stint geen „beschermingsstructuren” heeft aan de voor- en achterzijde. Ook ontbreekt een zogenoemde kantel-beveiligingsinrichting.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) schrijft het advies van de RDW te volgen. Zij stelt dat de fabrikant van plan is op korte termijn een nieuwe aanvraag te doen voor een verder aangepaste versie. De fabrikant zou ook verbeteringen willen doorvoeren die niet wettelijk verplicht zijn.

De Stint werd vorig jaar verboden na een tragisch ongeluk in Oss waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen. Nadat de bestuurder van de Stint met daarin vijf kinderen de controle over de bolderkar verloor, schoot deze op het spoor en werd het geramd met een trein. Twee weken na het ongeluk besloot Van Nieuwenhuizen de Stint te verbieden vanwege „potentiële veiligheidsrisico’s”.