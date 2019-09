250 agenten bij actie tegen ondergronds bankieren belwinkels Beverwijk

Bij een grote politie-actie tegen ondergronds bankieren en witwassen door telecomwinkels op het Beverwijkse bedrijventerrein Midi Center worden donderdag meer dan veertig winkels doorzocht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. 250 agenten hebben inmiddels alle aanwezige mensen verhoord en beslag gelegd op „tassen met geld” en administratie. Ook vonden zij „verborgen plekken”, vertelt een woordvoerder desgevraagd.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, dit zal mogelijk in een later stadium van het onderzoek wel gebeuren. Van de vijftig ondernemingen op het bedrijventerrein zitten er 41 in de telecombranche. De woordvoerder stelt dat de politie signalen heeft dat deze bedrijven zich bezighouden met witwassen en ondergronds bankieren. Vermoedelijk werken de winkeleigenaren ook samen.

De politie werkt bij de actie samen met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Er zijn onder meer geldhonden ingezet, ook is het bedrijventerrein hermetisch afgesloten. De politiewoordvoerder verwacht dat de diensten nog enkele uren bezig zijn met de actie.

De telecomwinkels zouden zich bezig houden met ondergronds bankieren. Dat wil zeggen dat zij fungeren als een niet-erkende en dus niet-gecontroleerde bank, die criminelen kunnen gebruiken om geld weg te sluizen uit Nederland. De ‘ondergrondse bankier’ ontvangt vaak een percentage van het overgemaakte bedrag.