Wilderswatchers weer aan de bak

De al bijna tot Baudetbeschouwers omgeschoolde Wilderswatchers van de Nederlandse tv moesten deze week ineens weer volop aan de bak. Duiding was vereist nadat RTL Nieuws zondag onthulde dat justitie-ambtenaren zich hadden bemoeid met de vervolging van de PVV-leider wegens zijn belofte om ‘minder Marokkanen’ in Nederland te regelen.

Het begon allemaal ongelukkig op de vroege zondagavond. Frits Wester was naar Italië gereisd om Wilders daar te spreken. Toen hij in beeld verscheen, bleek Wester te duiden met dubbele tong. Pijnlijke beelden van de verslaggever die zich vorig jaar na de dood van Wim Kok ook al ernstig had verhaspeld. Oververmoeidheid, zei hij maandag in RTL Boulevard, alwaar de aanwezige celebrity-rechtbank hem collectief „het voordeel van de twijfel” gaf.

Intussen reageerde het NOS Journaal wel heel nuchter op de scoop van de concurrent, met drie relatief korte items in de achtuurbulletins van opeenvolgende dagen. Vooral de opening op maandag – het D66-stikstofballonnetje om de Nederlandse veestapel te halveren – had best kunnen wijken. Nieuwsuur reageerde zondagavond wel alert, met het nieuws en een korte uitleg van de politieke implicaties.

Op sociale media werd geklaagd dat de mainstream media probeerden het schandaal onder het tapijt te vegen, wat potsierlijk voorbijging aan het feit dat RTL Nieuws ook best mainstream is. Bij Jinek werd de zaak uitgebreid besproken. Advocaat Gerard Spong, in de tetterstand, vond het gedoe om niks. Hij had het over een paar ambtenaartjes in een kelder die hadden zitten klessebessen. Volgens hem blijkt uit alles dat Wilders een eerlijk proces krijgt.

Tegenover Spong zat Saskia Belleman van De Telegraaf, die uitlegde dat de ontdekking van de ambtelijke bemoeizucht toch wel ‘brisant’ was, zeker in combinatie met eerdere ontkenningen van minister Grapperhaus. De man mag naar eigen zeggen als kind „in een ketel met rechtsstatelijkheid” zijn gevallen, het was fijn voor hem geweest als er ook wat flacons onder zijn personeel waren uitgedeeld.

Politiek verslaggever Joost Vullings verwachtte dat de Kamer geen zin zou hebben om wéér een minister van justitie weg te sturen (laat staan een premier). Daarmee sprong het gesprek naar het politieke scorebord, terwijl ik best meer had willen horen over hoe de berichten precies geduid moeten worden.

Tegelijkertijd verdedigde Pieter Klein van RTL zijn primeur bij Beau. Hij verwachtte dat er ook nog wel directe bemoeienis van minister Opstelten boven water zou komen – al dekte hij zich al een beetje in door te suggereren dat het ministerie ‘zo verrot’ was dat er daar heel veel niet meer op papier wordt gezet, wat voorlopig een lege bewering is. Het was jammer dat de gretig voortinterpreterende Klein niet wat meer weerwerk kreeg; een combinatie van de gasten van Jinek en Beau had waarschijnlijk de interessantste tv opgeleverd.

Dinsdag werd duidelijk dat het Wildersproces niet zou worden stopgezet, tot frustratie van Wilders zelf, die het in de rechtszaal had over de ‘haat’ van de ambtenaren. Was er in drie dagen Wilders-tv helemaal niemand die het volledig met Wilders eens was?

Toch wel, dinsdagavond laat in De hofbar (Powned). Geen ‘gewone burger’, maar Wilders’ fractiegenoot Dion Graus. Hij wond zich vooral op over de suggestie dat de commotie Wilders electoraal goed uitkwam. Presentator Rutger Castricum gaf hem een minuutje en schakelde naar zijn eigenlijke onderwerp: stalbranden. Want het nieuws draait door.