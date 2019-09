Wethouder Kock (D66) stapt op vanwege plannen afvalbedrijf

De Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Udo Kock (Financiën, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas, D66) is opgestapt vanwege de toekomstplannen van het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB). Dat meldt Kock woensdag in een brief aan burgemeester Femke Halsema.

Volgens Kock kunnen de financiële problemen bij AEB, dat in handen is van de gemeente, het beste worden opgelost door het bedrijf te privatiseren. Het college van burgemeesters en wethouders wil echter liever dat het in handen blijft van publieke partijen. Kock legt zijn functie per direct neer en schrijft:

„Ik respecteer de keuze van het college voor een andere oplossing dan de door mij voorgestelde privatisering van AEB. Echter, ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een besluit dat evident risicovol en onnodig kostbaar is voor Amsterdam en haar inwoners.”

Na een aantal branden werd AEB vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Begin juli werden vier van de zes verbrandingsovens van de afvalverwerkingsfabriek plotseling stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Amsterdam maakte daarop samen met bankenconsortium Bank Nederlandse Gemeenten 16 miljoen euro vrij om het bedrijf uit de financiële problemen te krijgen. Maar dit was nog niet niet genoeg: er zou zo’n 100 miljoen nodig zijn om AEB overeind te houden.

Eind augustus maakte burgemeester Halsema bekend dat Amsterdam de afvalverbrander wilde verkopen. Daarop stapte de financieel directeur van AEB op.

