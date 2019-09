VS en Nigeria pakken bijna driehonderd internetoplichters op

De Verenigde Staten en Nigeria hebben in de afgelopen vier maanden samen bijna 300 internetoplichters uit verschillende landen opgepakt. Dat meldt persbureau AFP. Het zou gaan om internationaal opererende fraudeurs die middels phishing hun slachtoffers miljoenen afhandig maakten.

Slachtoffers van de oplichting zouden onder meer onderwijsinstellingen, energiebedrijven en gezondheidscentra van over de hele wereld zijn. Ook honderden individuen zouden voor miljoenen euro’s zijn bestolen.

In totaal zijn bij de operatie 281 mensen gearresteerd, van wie 167 in Nigeria, 74 in de VS, achttien in Turkije, vijftien in Ghana en nog enkelen in Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Japan, Kenia en Maleisië. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt bij de operatie, die in mei dit jaar begon, ook zo’n 3,7 miljoen dollar (omgerekend ruim 4 miljoen euro) cashgeld in beslag te hebben genomen.

Cybercriminaliteit

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn veel van de oplichtingspraktijken ontstaan in Nigeria, en zijn deze vanuit daar over de rest van de wereld verspreid. Nigeria staat bekend als een van de Afrikaanse landen met de meeste cybercriminaliteit.

Via phishing proberen oplichters mensen naar een neppe - betrouwbaar ogende - betaalwebsite te lokken, vaak door een linkje of e-mail. Zo proberen de fraudeurs wachtwoorden en inloggegevens van de internetgebruiker te ontfutselen, die ze vervolgens voor een betaling of bankaccount kunnen gebruiken. In 2018 zou op deze manier wereldwijd zo’n 1,3 miljard euro zijn gestolen.