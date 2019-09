‘Twintig keer meer laadpalen voor elektrische auto’s nodig in 2030’

Er zijn in 2030 twintig keer zo veel laadpalen voor elektrische voertuigen nodig dan er nu staan in de Europese Unie. Dat stelt ACEA, de Europese branchevereniging van autofabrikanten, woensdag in zijn eerste jaarrapport. Ook moeten laadpalen geografisch beter worden verspreid, volgens de organisatie.

Vorig jaar waren er bijna 145.000 laadpunten in de EU, drie keer meer dan vijf jaar geleden. In 2030 zijn er volgens ACEA minimaal 2,8 miljoen laadpalen nodig als de CO 2 -doelen worden gehaald. Auto’s moeten in 2030 van de Europese Commissie gemiddeld 37,5 procent minder CO 2 uitstoten dan in 2021, wat alleen haalbaar is met meer volledig elektrische auto’s. Dan zijn er ook veel meer laadpalen nodig.

‘Investeringen aanzienlijk opvoeren’

Volgens de branchevereniging moeten regeringen hun investeringen in infrastructuur „aanzienlijk opvoeren” om mee te kunnen gaan met „het toenemende tempo” waarin elektrische auto’s worden geproduceerd. Vorig jaar was 2 procent van de nieuw geregistreerde voertuigen in de EU volledig elektrisch, bijna 4 procent werd hybride aangedreven.

ACEA zegt verder dat de geografische verspreiding van laadpalen beter moet. Momenteel staat driekwart van alle laadpalen in de EU in vier landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland telt de meeste laadpalen (ruim 37.0000), Cyprus de minste (36).