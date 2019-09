Gepofte knolselderij

Steaks van bloemkool, spaghetti van courgette en wortel, burgers van bieten. Het is allang geen bijzonderheid meer om van groenten een gerecht te maken dat normaal gesproken van vlees of tarwe gemaakt wordt. Een ovenschotel met één flinke groente past in die trend.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Schenk olijfolie in een ovenbestendige pan en fruit de knoflook en sjalot. Schep de prei en champignons erdoor en laat even zweten tot ze zacht zijn. Schenk de rode wijn erbij en laat een beetje inkoken. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Zet het vuur wat lager en schenk de slagroom erbij. Laat de saus rustig weer warm worden en breng op smaak met peper en zout.

VOOR 4 PERSONEN: olijfolie 2 teentjes knoflook, fijngehakt 1 sjalotje, fijngehakt 2 preien, in reepjes 250 g kastanjechampignons, in plakjes 50 ml rode wijn 500 ml (groente)bouillon 250 ml slagroom peper en zout 1 knolselderij 2 el geroosterde cashewnoten, grof gehakt handje bladpeterselie, fijngehakt Ellen van Duijn Made by Ellen Uitgever: Nieuw Amsterdam Prijs: € 25,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 11 september 2019

Snijd de wortels aan de onderkant van de knolselderij af zodat deze rechtop kan blijven staan. Spoel de knolselderij onder koud water schoon en dep droog. Prik een aantal keren tot het midden in met een satéprikker of een vork. Zet de knolselderij in het midden van de pan wanneer de saus bijna kookt. Druk hem iets aan en zet het vuur uit. Zet de pan in de oven en laat ongeveer 60 minuten garen, of totdat de knolselderij beetgaar is. Roer de saus in de pan tussentijds tweemaal om zodat hij niet kan aanbranden. Haal de pan uit de oven en maak af met de cashewnoten en peterselie. Serveer met zilvervliesrijst.