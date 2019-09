Oud-president Habibie van Indonesië overleden

Oud-president van Indonesië Bacharuddin Jusuf Habibie is woensdag overleden in een legerhospitaal in Jakarta. Dat meldt persbureau AP. Habibie was 83 en werd anderhalve week geleden nog geopereerd aan zijn hart.

Habibie werd in 1998 de derde president van Indonesië toen Muhammad Soeharto, onder wie hij vicepresident was, na grootschalige protesten opstapte. Habibie werd naar voren geschoven als opvolger maar was mede door zijn imago als vertrouweling van Soeharto impopulair bij velen. Voor de presidentsverkiezingen een jaar later stelde hij zich al niet meer verkiesbaar, wat van Habibie de kortst zittende regeringsleider van Indonesië maakt.

Oost-Timor

Tijdens zijn presidentschap probeerde Habibie door middel van een aantal democratische hervormingen niettemin te breken met het dictatoriale bewind van zijn voorganger. Hij liet politieke gevangenen vrij, hief een aantal beperkingen voor journalisten op en schafte een verbod op het Mandarijn Chinees af. In 1999 riep hij een onafhankelijkheidsreferendum uit in Oost-Timor, waar de lokale bevolking in groten getale voor afscheiding van Indonesië koos.

Habibie werd opgeleid als vliegtuigbouwkundige en ingenieur en studeerde behalve in Indonesië ook in Duitsland en Delft. Voor hij vicepresident werd, was Habibie twintig jaar lang minister van technologie.

