OM eist twee jaar cel tegen oud-baas Slotervaartziekenhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen ex-ziekenhuisdirecteur Aysel Erbudak. Justitie acht verduistering van 1,2 miljoen euro bewezen, geld dat van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis was.

Aysel Erbudak, die van 2006 tot 2013 baas was van het Slotervaartziekenhuis, heeft volgens het OM bij de malversaties ook valsheid in geschrift gepleegd, zo stelde de officier van justitie woensdagochtend voor de rechtbank Amsterdam.

Het OM acht Erbudak daarnaast aansprakelijk voor de geleden schade van 1,2 miljoen euro. Mocht zij dat niet terugbetalen, dan moet zij nog een jaar extra celstraf krijgen, eist het OM.

Erbudak heeft volgens de aanklager misbruik gemaakt van haar positie. Ze heeft geld van haar werkgever gestolen. Ze heeft onder meer de inhoud van facturen voor een bedrag van in totaal 1 miljoen euro valselijk opgesteld.

„De verdachte is listig te werk gegaan en het gaat om een gigantisch bedrag. Ze ontkent tegen de klippen op.” De aanklager wijst daarvoor naar steeds wisselende verklaringen van de verdachte.

Lees ook: Oud-baas Slotervaartziekenhuis: ‘Die schulden ga ik niet betalen’

„Persoonlijk financieel gewin stond voorop, dat is onvergeeflijk”, stelt de officier. Erbudak maakte „grove misbruik” van het vertrouwen dat zij had als baas van een ziekenhuis. „De bescherming die de zorgsector verdient, vereist een zware straf.”

Mislukt vastgoedproject

In 2008 maakte het ziekenhuis in opdracht van Erbudak tweemaal 500.000 euro over naar een bedrijf in Turkije dat gespecialiseerd is in het bouwen van ziekenhuizen. Deze bouwer stond garant voor een vastgoedproject in Turkije waar Erbudak mee bezig was, stelt het OM.

Daarna volgde een ingewikkelde reeks van betalingen. Op de facturen van de ziekenhuisbouwer werd bijvoorbeeld omschreven dat het ging om een voorschot voor de afdeling radiologie. Maar er werden nooit spullen geleverd en het hoofd van de afdeling radiologie had die betalingsopdrachten moeten accorderen, meent Justitie.

Het geld werd in werkelijkheid gebruikt voor het vastgoedproject in Turkije, dat uiteindelijk mislukte, stelt het OM. Doordat Erbudak, de beoogde koper van een stuk grond, niet op tijd betaalde, deed de verkoper van de grond in Turkije een beroep op een boeteclausule waardoor 1 miljoen euro moest worden betaald.

Privé-project

Justitie is ervan overtuigd dat het om een privé-project ging en niet om een investering van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Daartoe verwees de officier van justitie vanochtend naar interne correspondentie.

Op 24 april 2008 vroeg Erbudak aan haar zakenpartner 10 miljoen euro. Ze verwacht het bedrag, zo schreef ze in een e-mail, binnen een paar maanden inclusief rente terug te betalen. „Ik hoop dat je mij dit gunt en mij niet in de steek laat”.

Volgens het openbaar ministerie was Erbudak de koper, dat stond ook op de bankgarantie en in de koopovereenkomst. „Waarom moest het zo ingewikkeld?”, vroeg de officier retorisch. Om te verhullen voor het ziekenhuis dat er geld naar een privéproject van haar ging in Turkije, antwoordde de officier.

De raadsman van Erbudak, advocaat Cees Korvinus, toonde zich woedend over de manier waarop de aanklager de zaak presenteerde. „Het stoort mij enorm”, zei hij „dat de vertegenwoordiger van het OM geen rekenschap geeft van de geschiedenis van het ziekenhuis en de positieve rol die Aysel Erbudak daarin speelde”.

Volgens de raadsman is er „geen sprake van” dat het bij de omstreden transacties om privé-projecten ging. Hij verwijt de Fiod een „eenzijdig onderzoek”, niet op basis van een aangifte – die was er niet – maar naar aanleiding van een publicatie in NRC.

De omschrijving op de facturen is helemaal niet verkeerd, stelde Korvinus. De tekst toont aan dat het een voorschot is voor eventuele aankoop van goederen, zei hij. „En dat klopte. Een voorschot.”

Hij was woensdagochtend nog bezig met zijn pleidooi. De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op maandag 7 oktober.