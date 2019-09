Einde omstreden regeling: multinationals betalen vanaf 2021 winstbelasting

Het kabinet maakt een einde aan een omstreden belastingregeling, waardoor multinationals als Shell, Unilever en AkzoNobel vanaf 2021 verplicht worden om winstbelasting te betalen. Bronnen in Den Haag bevestigen woensdag berichtgeving van de NOS en het ANP. De coalitiepartijen nemen een initiatiefwet van GroenLinks over, die wordt gesteund door SP en PvdA.

De geschatte opbrengst, jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s, zou worden besteed aan lastenverlichting. Of dit al op Prinsjesdag is geregeld, is volgens Haagse bronnen van het ANP nog niet zeker.

Momenteel mogen multinationals die hun hoofdkantoor in Nederland hebben verliezen uit het buitenland nog aftrekken van de winst die ze in Nederland maken, waarover winstbelasting moet worden betaald. De regeling zorgde vorig jaar voor veel politieke ophef toen dagblad Trouw onthulde dat Shell Nederland (1,3 miljard euro winst in 2017) op die manier geen winstbelasting betaalt.

De Shell-top gaf dit een jaar later in een interview met Elsevier toe. Na veel politieke verontwaardiging moest de olie- en gasreus zich hier eind mei in de Tweede Kamer voor verantwoorden.

Het idee van de regelingen was om zo veel mogelijk multinationals te bewegen hun hoofdkantoor in Nederland te vestigen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels toont zich tegenover het ANP opgelucht:

“Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde.”