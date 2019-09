Moskouse rechtbank maakt strafzaak tegen filmmaker Serebrennikov met grond gelijk

Een Moskouse rechtbank heeft de strafzaak tegen theaterregisseur en filmmaker Kirill Serebrennikov woensdag terugverwezen naar het Russische Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank staan er „fundamentele tegenstrijdigheden” in de tenlastelegging. Met de beslissing komt de facto een einde aan de zaak, die door critici werd afgedaan als politiek gemotiveerd.

Serebrennikov werd door de Russische justitie beschuldigd van fraude. De regisseur zou samen met enkele medewerkers in totaal 133 miljoen roebel (1,8 miljoen euro) aan subsidies hebben verduisterd. Volgens het OM gebeurde dat door te hoge kosten in rekening te brengen voor voorstellingen van het project ‘Platform’, waarvoor het Russische ministerie van Cultuur subsidie verleende.

Een nieuw expertiserapport bestrijdt echter deze lezing. Volgens de experts kostten de voorstellingen van ‘Platform’ in totaal 300 miljoen roebel – meer dan het totale subsidiebedrag dat is ontvangen. Om de voorstellingen te financieren zijn ook externe sponsors aangetrokken, aldus het rapport. Bovendien hebben de verdachten eigen geld gestoken in het project.

Controversiële theatermaker

De rechtbank maakte woensdag de zaak van het OM met de grond gelijk. Zo legt justitie niet uit welke voorstellingen niet zijn uitgevoerd. Ook wordt uit de tenlastelegging niet duidelijk hoe de ‘ontvreemde’ bedragen zijn verduisterd, aldus de rechtbank. De rechtbank hief woensdag het reisverbod van Serebrennikov en zijn medeverdachten op. Dit voorjaar al maakte de rechtbank een einde aan het huisarrest van de verdachten.

Kirill Serebrennikov is een gevierde en controversiële theatermaker, die maatschappijkritiek en thema’s als homoseksualiteit niet uit de weg gaat. Onder zijn leiding is het theater Gogol-Centrum uitgegroeid tot vrijplaats van de liberale elite. De voorstellingen waren conservatieven al langer een doorn in het oog. Velen zagen daarom politieke motieven achter de ‘corruptiezaak’.