Kroongetuige Nabil B. zegt contract met justitie op

Kroongetuige Nabil B. heeft het contract met justitie over zijn bescherming opgezegd. Goed ingevoerde bronnen hebben berichtgeving daarover in De Telegraaf bevestigd. Nabil B. is kroongetuige in de strafzaak tegen crimineel kopstuk Ridouan Taghi en leden van zijn organisatie die worden verdacht van een serie onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven op de kwestie.

Nabil B. is zelf betrokken geweest bij twee liquidaties en heeft in ruil voor strafvermindering ruim veertig verklaringen afgelegd over zijn eigen rol bij die strafbare feiten en de betrokkenheid van Taghi en andere leden van diens organisatie. In ruil voor die verklaring zal het Openbaar Ministerie 12 jaar celstraf tegen Nabil B. eisen in plaats van 24 jaar. Die afspraak moet uiteindelijk wel worden bekrachtigd door de rechtbank.

Naast afspraken over de strafrechtelijke kant van de deal – verklaren in ruil voor strafvermindering – zijn er afspraken tussen Nabil B. en de overheid over zijn beveiliging. Die afspraken worden gemaakt en uitgevoerd door het Team Getuigen Bescherming. Over die afspraken zijn vanaf het moment dat de kroongetuigendeal openbaar werd in maart 2018 problemen ontstaan. Die betreffen met name de beveiliging van de familie van Nabil B.

Een week na de openbaring van de kroongetuigendeal is Reduan, de broer van Nabil B. in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, vermoord. Sindsdien leeft de familie van Nabil B. met de vrees dat ook zij het slachtoffer kunnen worden van onderwereldgeweld. Het gaat om zijn moeder, broers, zussen en hun kinderen en de weduwe van zijn vermoorde broer en haar kinderen.

Sinds de moord op zijn broer zijn er problemen over de beveiliging van de familie van Nabil B. Die zijn al meerdere keren op openbare zittingen en via de media naar buiten gekomen. Nu is de spanning kennelijk zo hoog opgelopen dat Nabil B. de beveiligingsdeal heeft opgezegd. Het lijkt heel erg op de spanning tussen justitie en Peter la Serpe, kroongetuige in het proces over een serie moorden in de Amsterdamse onderwereld waarvoor onder andere Willem Holleeder is veroordeeld.

Als Nabil B. naast zijn beschermingsdeal ook zijn strafrechtelijke deal opzegt en niet meer wil verklaren kan dat grote gevolgen hebben voor de strafzaak. Verklaringen van een kroongetuige hebben veel minder waarde als die niet kunnen worden getoetst door de verdediging van de verdachten. De advocaten van de verdachten hebben nog nauwelijks de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan B. Dat zou vanaf dit najaar gebeuren bij de onderzoeksrechter. Over twee weken is er een nieuwe tussentijdse zitting in deze zaak en komt er mogelijk meer duidelijkheid over de details van het conflict en de gevolgen daarvan.