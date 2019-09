Kabinet investeert 2,3 miljoen in treinsporen naar Zandvoort

Er wordt 7 miljoen euro geïnvesteerd in de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) afgesproken met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort en de Vervoerregio Amsterdam. Het Rijk betaalt 2,3 miljoen euro, schrijft Van Veldhoven woensdag aan de Tweede Kamer. De Vervoerregio Amsterdam betaalt de andere kosten.

De mogelijkheden om de badplaats per trein te bereiken knellen in de zomermaanden sowieso al, schrijft Van Veldhoven. Maar met het oog op de Grand Prix die in mei volgend jaar voor het eerst wordt gehouden, wil het kabinet op korte termijn zes treinen per uur op het traject laten rijden. Dat kan alleen als de stroomtoevoer naar het spoor wordt opgevoerd, gaf ProRail twee weken geleden aan. De spoorbeheerder waarschuwde dat er op tientallen plekken in Nederland problemen zouden ontstaan als de energievoorziening niet wordt verbeterd. Haarlem-Zandvoort was één van de knelpunten.

Het overheidsgeld wordt geïnvesteerd in het „structureel op orde brengen van de energievoorziening en de overwegveiligheid”, schrijft Van Veldhoven. Op station Zandvoort worden de trappen verbreed en zijperrons aangelegd. In een eerder stadium werd duidelijk dat de gemeente Zandvoort zelf 4 miljoen euro in de komst van de Formule 1-race steekt.

Van Veldhoven laat de komende tijd onderzoeken in hoeverre de investeringen in het spoor en de komst van de Formule 1 zich verhouden tot de zogeheten stikstofuitspraak van eind mei. Daarin staat dat bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden waarbij veel stikstof vrijkomt voorlopig niet vergund mogen worden. Haar woordvoerder maakt duidelijk dat een aantal werkzaamheden aan het spoor de bijgaande PAS-toets hoe dan ook zullen doorstaan. Daar begint ProRail dan ook mee.