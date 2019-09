Jeukende plaag

Allard Westra (43) is ongediertebestrijder. Op de foto is Westra bezig een studentenkamer in Groningen te ontdoen van bedwantsen. Die insecten leven van het bloed van mensen (of dieren); door hun bijtwondjes ontstaan jeukende bultjes. Met een stoomapparaat gaat Westra ze te lijf: „Dan worden ze zo warm dat ze kapotgaan.”

Bedwantsen bestrijden is vrij lastig, zegt Westra: „Ze gaan overal zitten: onder het matras, in naden, in kieren, in stopcontacten.” Steeds vaker wordt hij voor een klus als deze ingeschakeld. „We zijn meer gaan reizen. Vroeger bestreed ik haast nooit bedwantsen. Nu elke week wel.”